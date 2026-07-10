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Лидер Бельгии получил травму на разминке перед матчем ¼ финала ЧМ

Юри Тилеманс получил повреждение во время разминки перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира-2026 против Испании. Вместо него в стартовом составе вышел Ханс Ванакен.

Источник: Reuters

Капитан сборной Бельгии Юри Тилеманс получил травму на разминке перед матчем ¼ финала чемпионата мира-2026 против Испании. Об этом сообщает пресс-служба сборной в соцсети Х.

Характер травмы не уточняется. Вместо Тилеманса в стартовый состав вошел Ханс Ванакен.

Ранее из-за травмы крестообразных связок турнир завершил полузащитник Амаду Онана, получивший повреждение в матче ⅛ финала против США.

Бельгийцы впервые с ЧМ-2018 вышли в четвертьфинал. Тогда команда дошла до полуфинала, а затем завоевала бронзовые медали, обыграв Бразилию на пути к историческому успеху.

Победитель встречи с Испанией в полуфинале сыграет против Франции. Матч состоится 14 июля в 22:00 по мск.

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