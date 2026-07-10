Унаи Симон прервал рекордную сухую серию на ЧМ по футболу на 650-й минуте.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Испанский вратарь Унаи Симон пропустил гол в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу против сборной Бельгии и прервал рекордную для мировых первенств сухую серию среди голкиперов.
Встреча сборных Испании и Бельгии проходит в пятницу в Лос-Анджелесе. На 41-й минуте бельгиец Шарль Де Кетеларе забил гол и сравнял счет — 1:1.
Перед началом игры Симон не пропускал на протяжении 609 минут. Таким образом, рекордная сухая серия, начавшаяся в матче 1/16 финала против сборной Австрии (3:0), завершилась на отметке 649 минут. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Вальтеру Дзенге, который на чемпионате мира 1990 года не пропускал на протяжении 517 минут.
Симону 29 лет, на его счету 64 матча за сборную Испании, 29 из которых — сухие. Голкипер стал чемпионом Европы 2024 года и выиграл Лигу наций в 2023-м. Также Симон является серебряным призером Олимпийских игр в Токио.