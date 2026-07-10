Унаи Симон прервал рекордную сухую серию на ЧМ по футболу на 650-й минуте.

Перед началом игры Симон не пропускал на протяжении 609 минут. Таким образом, рекордная сухая серия, начавшаяся в матче 1/16 финала против сборной Австрии (3:0), завершилась на отметке 649 минут. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Вальтеру Дзенге, который на чемпионате мира 1990 года не пропускал на протяжении 517 минут.