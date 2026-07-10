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Вратаря сборной Бельгии Куртуа заменили по ходу четвертьфинала чемпионата мира

Вместо него на поле появился Сенне Ламменс.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа был заменен по ходу второго тайма четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу с командой Испании из-за повреждения.

На 71-й минуте вместо голкипера мадридского «Реала» на поле вышел Сенне Ламменс. После замены Куртуа не смог сдержать слез. Счет в матче 1:1. Победитель встречи между командами Испании и Бельгии в полуфинале чемпионата мира сыграет со сборной Франции.

Куртуа 34 года, он выступает за «Реал» с лета 2018 года, став в составе команды трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и суперкубка страны, по разу выиграв Кубок Испании, клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок. По ходу карьеры также играл за бельгийский «Генк», английский «Челси» и испанский «Атлетико». Вместе с национальной командой голкипер стал бронзовым призером чемпионата мира — 2018 в России.