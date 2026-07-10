Роналду выложил пост, посвященный 10-летию со дня победы Португалии в чемпионате Европы

10 июля 2016 года Португалия в финале чемпионата Европы обыграла Францию (1:0).
«Победа миллионов!» — подписал Роналду фото с того турнира.
6 июля 2026 года португальская сборная проиграла Испании (0:1) в ⅛ финала ЧМ-2026.
Лучший бомбардир в истории сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсети, посвященный 10-летию со дня победы португальцев на Евро-2016.
10 июля 2016 года Португалия в финале чемпионата Европы обыграла Францию (1:0).
«Победа миллионов!» — подписал Роналду фото с того турнира.
6 июля 2026 года португальская сборная проиграла Испании (0:1) в ⅛ финала ЧМ-2026.