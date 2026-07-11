Испания обыграла Бельгию и впервые за 16 лет вышла в полуфинал ЧМ

Однако сборная прервала свою «сухую» серию из шести матчей ЧМ. До матча с Бельгией испанцы не пропускали ни одного мяча в свои ворота. Их серия началась на чемпионате мира 2022 года в Катаре — в матче ⅛ финала против Марокко (0:0, 0:3 по пенальти). Последний раз их ворота поразил японец Ао Танака в матче группового этапа.