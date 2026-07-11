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Испания обыграла Бельгию и впервые за 16 лет вышла в полуфинал ЧМ

Испании обыграла Бельгию в матче ¼ финала ЧМ-2026 со счетом 2:1. Испанская команда впервые с победного чемпионата мира 2010 года добралась до полуфинальной стадии мирового первенства.

Источник: Reuters

Сборная Испании обыграла Бельгию в матче ¼ финала чемпионата мира-2026. Встреча в Лос-Анджелесе на арене «Лос-Анджелес Стэдиум» завершилась со счетом 2:1.

У испанцев голы на счету Фабиана Руиса (30-я минута) и Микеля Мерино (88). У бельгийцев отличился Шарль Де Кетеларе (41).

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа в середине второго тайма повредил левое бедро и попросил медицинскую помощь. Куртуа покинул поле на 71-й минуте в слезах, его заменил 24-летний Сенне Ламменс.

Куртуа вышел на чистое второе место по количеству проведенных матчей среди вратарей на мундиалях. Для Куртуа этот матч стал 21-м на мировых первенствах. По этому показателю он обошел чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции Уго Льориса (20). Рекордсменом является победитель турнира-2014 немец Мануэль Нойер (23).

Сборная Испании вышла в четвертьфинал, обыграв команду Португалии в ⅛ финала (1:0). Победу команде также принес Мерино, забивший победный гол в компенсированное ко второму тайму время. В полуфинале 14 июля команда встретится со сборной Франции (начало — в 22:00 мск).

Испанская команда впервые с победного чемпионата мира 2010 года добралась до полуфинальной стадии мирового первенства. После триумфа команда дважды проиграла в ⅛ финала (России — в 2018 году и Марокко — в 2022 году) и один раз не вышла из группы (2014).

Однако сборная прервала свою «сухую» серию из шести матчей ЧМ. До матча с Бельгией испанцы не пропускали ни одного мяча в свои ворота. Их серия началась на чемпионате мира 2022 года в Катаре — в матче ⅛ финала против Марокко (0:0, 0:3 по пенальти). Последний раз их ворота поразил японец Ао Танака в матче группового этапа.

Гол Кетеларе к тому же прервал рекордную серию вратаря испанцев Унаи Симона, который не пропускал на мундиалях рекордные 649 минут.

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль принял участие в шестом матче чемпионата мира-2026, установив рекорд для игроков 18 лет и младше. 13 июля вингеру «Барселоны» исполнится 19 лет.

Бельгия завершила выступление на турнире. Бельгийцы впервые с ЧМ-2018 вышли в четвертьфинал. Тогда команда дошла до полуфинала, а затем завоевала бронзовые медали, обыграв Бразилию на пути к историческому успеху.

Ранее на чемпионатах мира команды встречались дважды. В четвертьфинале ЧМ-1986 бельгийцы прошли Испанию, выиграв серию пенальти после ничьей 1:1. Спустя четыре года на групповом этапе ЧМ-1990 Испания взяла реванш, победив со счетом 2:1.

Последние официальные встречи состоялись на отборочных турнирах к чемпионатам мира 2006 и 2010 годов — во всех четырех матчах победила Испания. В общей сложности испанцы не проигрывают бельгийцам с 1989 года.

По оценкам букмекеров, сборная Испании подходила к матчу с Бельгией в статусе фаворита. Коэффициенты на победу испанцев находились в диапазоне 1,60−1,70, на ничью — 3,45−4,05, а на успех бельгийской команды — 5,25−5,45.

Испания
2:1
Первый тайм: 1:1
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
10.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Голы
Испания
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
Бельгия
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
61′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
Статистика
Испания
Бельгия
Желтые карточки
2
2
Голевые моменты
2
2
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
2
Угловые
5
1
Фолы
13
18
Офсайды
3
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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