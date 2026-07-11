Ямаля назвали лучшим игроком матча ЧМ между сборными Испании и Бельгии

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Испанский нападающий Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча ¼ финала чемпионата мира, в котором его команда обыграла сборную Бельгии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча в Лос-Анджелесе в пятницу завершилась со счетом 2:1. Ямаль вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут, не записав в свой актив результативных действий.
Ямалю 18 лет. Его второй раз признали лучшим игроком матча на текущем чемпионате мира. На клубном уровне футболист представляет «Барселону». На его счету 31 матч и семь голов за сборную Испании.
В полуфинале сборная Испании сыграет против команды Франции.
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
10.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Голы
Испания
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
Бельгия
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
61′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
Статистика
Испания
Бельгия
Желтые карточки
2
2
Голевые моменты
2
2
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
2
Угловые
5
1
Фолы
13
18
Офсайды
3
1
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти