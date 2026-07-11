Тилеманс: «Испании немного повезло в обоих голах. Мы отдали все силы. Надеюсь, Бельгия нами гордится»

«К сожалению, когда организм говорит “стоп”, ничего нельзя форсировать. Мы профессиональные спортсмены и стараемся отдавать все, но сегодня было видно, что многие игроки устали. Несмотря на это, мы сделали все возможное. Снимаю шляпу перед каждым. К сожалению, на этом наш путь заканчивается.



Мы боролись, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Им немного повезло в обоих голах, а мы запаздывали в борьбе за подборы. Было видно, что мы устали, и это дорого нам обошлось. Но я горжусь всеми. Мы отдали все силы, и надеюсь, что страна тоже нами гордится, хотя я в этом уверен. Мы выложились до конца, но этого оказалось недостаточно», — приводит слова Тилеманса Sporza.