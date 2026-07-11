Тилеманс: «Испании немного повезло в обоих голах. Мы отдали все силы. Надеюсь, Бельгия нами гордится»

29-летний хавбек должен был выйти на поле с первых минут, но в итоге его место в стартовом составе занял Ханс Ванакен.
«К сожалению, когда организм говорит “стоп”, ничего нельзя форсировать. Мы профессиональные спортсмены и стараемся отдавать все, но сегодня было видно, что многие игроки устали. Несмотря на это, мы сделали все возможное. Снимаю шляпу перед каждым. К сожалению, на этом наш путь заканчивается.
Мы боролись, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Им немного повезло в обоих голах, а мы запаздывали в борьбе за подборы. Было видно, что мы устали, и это дорого нам обошлось. Но я горжусь всеми. Мы отдали все силы, и надеюсь, что страна тоже нами гордится, хотя я в этом уверен. Мы выложились до конца, но этого оказалось недостаточно», — приводит слова Тилеманса Sporza.
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
61′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти