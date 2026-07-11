Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Уфа
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.26
П2
3.75
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.21
П2
3.00
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Велес
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.27
П2
3.79
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Норвегия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.80
П2
1.89
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
2
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
2
:
Марокко
0
П1
X
П2

Тилеманс: «Испании немного повезло в обоих голах. Мы отдали все силы. Надеюсь, Бельгия нами гордится»

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Бельгии Юри Тилеманс дал комментарий после поражения от Испании (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2026.

Источник: Getty Images

29-летний хавбек должен был выйти на поле с первых минут, но в итоге его место в стартовом составе занял Ханс Ванакен.

«К сожалению, когда организм говорит “стоп”, ничего нельзя форсировать. Мы профессиональные спортсмены и стараемся отдавать все, но сегодня было видно, что многие игроки устали. Несмотря на это, мы сделали все возможное. Снимаю шляпу перед каждым. К сожалению, на этом наш путь заканчивается.

Мы боролись, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Им немного повезло в обоих голах, а мы запаздывали в борьбе за подборы. Было видно, что мы устали, и это дорого нам обошлось. Но я горжусь всеми. Мы отдали все силы, и надеюсь, что страна тоже нами гордится, хотя я в этом уверен. Мы выложились до конца, но этого оказалось недостаточно», — приводит слова Тилеманса Sporza.

Испания
2:1
Первый тайм: 1:1
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
10.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Голы
Испания
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
Бельгия
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
61′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
Статистика
Испания
Бельгия
Желтые карточки
2
2
Голевые моменты
2
2
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
2
Угловые
5
1
Фолы
13
18
Офсайды
3
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти