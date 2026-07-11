Стала известна первая полуфинальная пара чемпионата мира-2026

Определилась первая полуфинальная пара чемпионата мира-2026.
Сборная Испании, обыгравшая Бельгию в четвертьфинале (2:1), встретится с Францией, которая ранее уверенно прошла Марокко (2:0).
Матч состоится 14 июля в Далласе (США) и начнется в 22:00 по мск.
Для Испании это первый полуфинал чемпионата мира с 2010 года, когда команда выиграла турнир. Франция, в свою очередь, выходит в полуфинал в третий раз подряд (2018, 2022, 2026) — такого не удавалось ни одной европейской сборной с 2014 года.
Соперники уже встречались в полуфинале чемпионата Европы-2024, где испанцы одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам Ламина Ямаля и Дани Ольмо.
Вторая полуфинальная пара определится после матчей Норвегия — Англия (12 июля 00:00 мск) и Аргентина — Швейцария (12 июля 04:00).
Чемпионат мира-2026 завершится 19 июля.