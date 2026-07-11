Стала известна первая полуфинальная пара чемпионата мира-2026

Для Испании это первый полуфинал чемпионата мира с 2010 года, когда команда выиграла турнир. Франция, в свою очередь, выходит в полуфинал в третий раз подряд (2018, 2022, 2026) — такого не удавалось ни одной европейской сборной с 2014 года.