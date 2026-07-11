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Стала известна первая полуфинальная пара чемпионата мира-2026

В первом полуфинале чемпионата мира-2026 встретятся сборные Испании и Франции. Матч состоится 14 июля и начнется в 22:00 мск.

Источник: Reuters

Определилась первая полуфинальная пара чемпионата мира-2026.

Сборная Испании, обыгравшая Бельгию в четвертьфинале (2:1), встретится с Францией, которая ранее уверенно прошла Марокко (2:0).

Матч состоится 14 июля в Далласе (США) и начнется в 22:00 по мск.

Для Испании это первый полуфинал чемпионата мира с 2010 года, когда команда выиграла турнир. Франция, в свою очередь, выходит в полуфинал в третий раз подряд (2018, 2022, 2026) — такого не удавалось ни одной европейской сборной с 2014 года.

Соперники уже встречались в полуфинале чемпионата Европы-2024, где испанцы одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам Ламина Ямаля и Дани Ольмо.

Вторая полуфинальная пара определится после матчей Норвегия — Англия (12 июля 00:00 мск) и Аргентина — Швейцария (12 июля 04:00).

Чемпионат мира-2026 завершится 19 июля.

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