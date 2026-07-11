Мерино — о победном голе в матче Испания — Бельгия: «Я в восторге»

Хавбек забил победный гол на 88-й минуте, выйдя на замену. 6 июля Мерино отличился в концовке матча с Португалией (1:0) в ⅛ финала ЧМ-2026.
«Я в восторге. Я сомневался, что это произойдет снова. Мы в двух матчах от победы в чемпионате мира. Надеюсь, мы сможем осуществить мечту. Все смотрят матчи сборной Испании. [Поэтому] дарить людям эту радость является поводом для гордости. На этой стадии [полуфинала], мы не могли ожидать никого другого, кроме элитной сборной, какой является Франция», — цитирует Мерино пресс-служба ФИФА.
Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026 и сыграет с Францией, которая в ¼ финала обыграла Марокко (2:0).
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
61′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти