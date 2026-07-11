Де ла Фуэнте: «Мерино — игрок мирового уровня, нам повезло с ним»

Полузащитник вышел на замену на 86-й минуте, а на 88-й принес команде победу.
"В таких матчах проявляется характер команды. Я еще раз хочу выразить гордость за то, что руковожу этой сборной, которая хочет расти и совершенствоваться. Мы сделали более чем достаточно, чтобы победить в более спокойном стиле. Нужно понимать, как сложно побеждать. Это необходимо ценить.
То, что Мерино делает, — невероятно. У него множество достоинств, он игрок мирового уровня и мог бы играть в любой команде. Нам очень повезло, что он у нас есть. Мы знаем: когда он нам нужен, он всегда готов помочь", — приводит слова де ла Фуэнте As.
Отметим, что в ⅛ финала ЧМ-2026 Мерино также отличился после выхода на замену — в ворота Португалии (1:0).
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
61′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти