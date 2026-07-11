Де ла Фуэнте: «Мерино — игрок мирового уровня, нам повезло с ним»

То, что Мерино делает, — невероятно. У него множество достоинств, он игрок мирового уровня и мог бы играть в любой команде. Нам очень повезло, что он у нас есть. Мы знаем: когда он нам нужен, он всегда готов помочь", — приводит слова де ла Фуэнте As.