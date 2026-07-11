Руди Гарсия — о поражении от Испании: «В таких матчах нельзя ошибаться и делать подарки сопернику»

Оба гола в ворота бельгийцев влетели после неудачной игры голкиперов. Тибо Куртуа на 30-й минуте отбил мяч на Фабиана Руиса, который открыл счет в матче. Во втором тайме Куртуа получил травму, вместо него на поле вышел Сенне Ламменс. На 88-й минуте он попытался зафиксировать мяч после дальнего удара Пау Кубарси, но не сумел это сделать. Его опередил Микель Мерино, ставший автором победного гола.
«Очевидно, что нам не повезло: Тилеманс не смог выйти в стартовом составе, Куртуа получил травму, а де Брейне не смог продолжить матч. Несмотря на это, мы оставались в игре и надеялись перевести встречу в дополнительное время.
Мы сыграли с Испанией на равных и заставили ее сомневаться. Но такие матчи решают детали. Нельзя ошибаться и делать подарки сопернику. К сожалению, один из наших молодых игроков допустил такую ошибку. Но я горжусь своей командой. На чемпионате мира мы показали, что Бельгия — большая футбольная страна.
Надеюсь, мы заставили страну мечтать, и теперь все бельгийцы поддерживают сборную. Это было одной из моих целей, когда я начал работать с командой. Нам удалось этого добиться, и надеюсь, так будет и дальше», — цитирует Гарсию Sporza.
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
61′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Автогол
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