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Руди Гарсия — о поражении от Испании: «В таких матчах нельзя ошибаться и делать подарки сопернику»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал поражение от Испании (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2026.

Источник: Getty Images

Оба гола в ворота бельгийцев влетели после неудачной игры голкиперов. Тибо Куртуа на 30-й минуте отбил мяч на Фабиана Руиса, который открыл счет в матче. Во втором тайме Куртуа получил травму, вместо него на поле вышел Сенне Ламменс. На 88-й минуте он попытался зафиксировать мяч после дальнего удара Пау Кубарси, но не сумел это сделать. Его опередил Микель Мерино, ставший автором победного гола.

«Очевидно, что нам не повезло: Тилеманс не смог выйти в стартовом составе, Куртуа получил травму, а де Брейне не смог продолжить матч. Несмотря на это, мы оставались в игре и надеялись перевести встречу в дополнительное время.

Мы сыграли с Испанией на равных и заставили ее сомневаться. Но такие матчи решают детали. Нельзя ошибаться и делать подарки сопернику. К сожалению, один из наших молодых игроков допустил такую ошибку. Но я горжусь своей командой. На чемпионате мира мы показали, что Бельгия — большая футбольная страна.

Надеюсь, мы заставили страну мечтать, и теперь все бельгийцы поддерживают сборную. Это было одной из моих целей, когда я начал работать с командой. Нам удалось этого добиться, и надеюсь, так будет и дальше», — цитирует Гарсию Sporza.

Испания
2:1
Первый тайм: 1:1
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
10.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Голы
Испания
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
Бельгия
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
61′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
Статистика
Испания
Бельгия
Желтые карточки
2
2
Голевые моменты
2
2
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
2
Угловые
5
1
Фолы
13
18
Офсайды
3
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти