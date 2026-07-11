Руди Гарсия — о поражении от Испании: «В таких матчах нельзя ошибаться и делать подарки сопернику»

«Очевидно, что нам не повезло: Тилеманс не смог выйти в стартовом составе, Куртуа получил травму, а де Брейне не смог продолжить матч. Несмотря на это, мы оставались в игре и надеялись перевести встречу в дополнительное время.



Мы сыграли с Испанией на равных и заставили ее сомневаться. Но такие матчи решают детали. Нельзя ошибаться и делать подарки сопернику. К сожалению, один из наших молодых игроков допустил такую ошибку. Но я горжусь своей командой. На чемпионате мира мы показали, что Бельгия — большая футбольная страна.



Надеюсь, мы заставили страну мечтать, и теперь все бельгийцы поддерживают сборную. Это было одной из моих целей, когда я начал работать с командой. Нам удалось этого добиться, и надеюсь, так будет и дальше», — цитирует Гарсию Sporza.