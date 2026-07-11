Куртуа рассказал о своей травме в четвертьфинале ЧМ

«Я присел, чтобы врач осмотрел меня, и хотел продолжить игру, но уже не мог нормально отдавать передачи. Тренер сказал, что если я не готов на 100 процентов, то меня нужно заменить. Я сказал, что не могу бить по мячу сильно, но хотел продолжить и посмотреть, что будет. Если бы не нужно было выполнять длинные передачи, я мог бы остаться на поле. Но ничего страшного — если тренер хочет видеть игрока, который готов на 100 процентов, это нормально», — приводит слова Куртуа после матча Marca.