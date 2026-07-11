Куртуа рассказал о своей травме в четвертьфинале ЧМ

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Бельгийский вратарь Тибо Куртуа заявил, что хотел полностью провести матч ¼ финала чемпионата мира по футболу против команды Испании, несмотря на травму, полученную по ходу встречи.
Игра прошла в пятницу в Лос-Анджелесе и завершилась победой испанцев со счетом 2:1. На 66-й минуте вратарь мадридского «Реала» сел на газон и позвал врачей. Он продолжил встречу после паузы на водопой, но затем попросил замену. На 71-й минуте голкипера заменил Сенне Ламменс, который в концовке совершил ошибку, приведшую к победному голу Микеля Мерино. Покидая поле, 34-летний Куртуа не смог сдержать слез.
«Я присел, чтобы врач осмотрел меня, и хотел продолжить игру, но уже не мог нормально отдавать передачи. Тренер сказал, что если я не готов на 100 процентов, то меня нужно заменить. Я сказал, что не могу бить по мячу сильно, но хотел продолжить и посмотреть, что будет. Если бы не нужно было выполнять длинные передачи, я мог бы остаться на поле. Но ничего страшного — если тренер хочет видеть игрока, который готов на 100 процентов, это нормально», — приводит слова Куртуа после матча Marca.
«Во втором тайме у соперников было больше моментов, но я чувствовал себя хорошо при сейвах, передачах за спину и навесах Ямаля. Мне казалось, что им будет очень сложно забить второй гол. Это просто невезение. В футболе такое бывает. Не нужно винить парня (Ламменса — ред.), это отличный вратарь, он провел отличный сезон в “Манчестер Юнайтед” и не заслуживает осуждения», — добавил голкипер.
Также он заявил, что будет ожидать результатов медобследования, и выразил надежду на то, что к середине августа будет готов начать сезон. Кроме того, Куртуа отметил, что хочет взять годичную паузу в выступлениях за сборную Бельгии и пропустить матчи Лиги наций, чтобы восстановиться.
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
61′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти