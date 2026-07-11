Ямаль назвал сборные Испании и Франции лучшими в мире

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Сборные Испании и Франции по футболу на данный момент являются лучшими командами мира. Такое мнение высказал игрок испанской сборной Ламин Ямаль, комментарий которого приводит газета L'Equipe со ссылкой на телеканал TVE.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная Испании со счетом 2:1 обыграла команду Бельгии в полуфинале чемпионата мира и на следующей стадии встретится с французами. Матч состоится 14 июля.
«Мы обыграли Францию в двух последних матчах, если французы и должны кого-то бояться, так это нас. Именно мы выбили их из турнира в прошлый раз. Очевидно, что это две великие команды, две лучшие в мире, на мой взгляд. Посмотрим, что будет, но мы не боимся», — сказал Ямаль.
Сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинале чемпионата Европы 2024 года со счетом 2:1. Один из мячей забил Ямаль.
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
61′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти