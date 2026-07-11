«МЮ» поддержал Ламменса после ошибки в матче ЧМ-2026

Ламменсу 24 года. Он провел третий матч в составе сборной Бельгии и первый на чемпионате мира. Голкипер представляет «Манчестер Юнайтед» с сентября 2025 года и провел за клуб 33 матча, в которых пропустил 41 мяч и восемь раз отстоял на ноль.