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«МЮ» поддержал Ламменса после ошибки в матче ЧМ-2026

«МЮ» поддержал своего вратаря Ламменса после ошибки в матче ЧМ по футболу.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» поддержал вратаря клуба и сборной Бельгии Сенне Ламменса, совершившего результативную ошибку в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу против команды Испании.

Игра прошла в пятницу в Лос-Анджелесе и завершилась победой испанцев со счетом 2:1. На 71-й минуте Ламменс заменил травмировавшегося Тибо Куртуа. В концовке голкипер «Манчестер Юнайтед» не смог зафиксировать мяч после дальнего удара Пау Кубарси, что привело к победному голу Микеля Мерино с добивания.

«Выступление сборной Бельгии на чемпионате мира по футболу завершилось на стадии четвертьфинала. Держись, Сенне. Мы все с тобой», — говорится в публикации на странице «Манчестер Юнайтед» в соцсети X.

Ламменсу 24 года. Он провел третий матч в составе сборной Бельгии и первый на чемпионате мира. Голкипер представляет «Манчестер Юнайтед» с сентября 2025 года и провел за клуб 33 матча, в которых пропустил 41 мяч и восемь раз отстоял на ноль.

Испания
2:1
Первый тайм: 1:1
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
10.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Голы
Испания
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
Бельгия
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
61′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
Статистика
Испания
Бельгия
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
2
Угловые
5
1
Фолы
13
18
Офсайды
3
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти