«МЮ» поддержал Ламменса после ошибки в матче ЧМ-2026

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» поддержал вратаря клуба и сборной Бельгии Сенне Ламменса, совершившего результативную ошибку в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу против команды Испании.
Игра прошла в пятницу в Лос-Анджелесе и завершилась победой испанцев со счетом 2:1. На 71-й минуте Ламменс заменил травмировавшегося Тибо Куртуа. В концовке голкипер «Манчестер Юнайтед» не смог зафиксировать мяч после дальнего удара Пау Кубарси, что привело к победному голу Микеля Мерино с добивания.
«Выступление сборной Бельгии на чемпионате мира по футболу завершилось на стадии четвертьфинала. Держись, Сенне. Мы все с тобой», — говорится в публикации на странице «Манчестер Юнайтед» в соцсети X.
Ламменсу 24 года. Он провел третий матч в составе сборной Бельгии и первый на чемпионате мира. Голкипер представляет «Манчестер Юнайтед» с сентября 2025 года и провел за клуб 33 матча, в которых пропустил 41 мяч и восемь раз отстоял на ноль.
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
61′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти