Опрос показал, за кого болеют россияне на ЧМ-2026

«Футбол остается одним из самых популярных видов спорта в России, поэтому интерес к крупнейшим международным турнирам сохраняется даже в отсутствие национальной сборной. Половина россиян знает о проведении чемпионата мира, около трети уже сейчас следят за матчами или их результатами, и с каждым днем их число будет расти», — заявила директор по работе с клиентами компании Анна Советова.