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Опрос показал, за кого болеют россияне на ЧМ-2026

«Ромир»: почти четверть россиян болеет на ЧМ-2026 за Аргентину.

Источник: Federico Peretti/NurPhoto via Getty Images

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Половина россиян знает о проходящем чемпионате мира по футболу, а почти четверть болеет за Аргентину, говорится в исследовании «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

«Футбол остается одним из самых популярных видов спорта в России, поэтому интерес к крупнейшим международным турнирам сохраняется даже в отсутствие национальной сборной. Половина россиян знает о проведении чемпионата мира, около трети уже сейчас следят за матчами или их результатами, и с каждым днем их число будет расти», — заявила директор по работе с клиентами компании Анна Советова.

Что касается предпочтений, то большинство жителей России болеют за Аргентину — около 22%. Россиянам также импонируют команды Бразилии (20%), Португалии (14%) и Узбекистана (11%), которые к сегодняшнему дню сошли с дистанции.

Меньше всего россияне поддерживают Францию: по данным «Ромир», за французов на текущем чемпионате болеют лишь 5% наших сограждан.

«Для спортивных событий такого масштаба характерен эффект нарастающего интереса: по мере приближения полуфиналов и финала к просмотру подключается более широкая аудитория, включая тех, кто обычно не следит за футболом регулярно», — добавила Советова.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

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