Агкацев обещал Ленини новые часы за победу над аргентинцами на ЧМ

«Чемпионат мира показал, что многие команды научились хорошо обороняться, нет таких крупных счетов. Кто бы мог подумать, что Кабо-Верде сыграет с Аргентиной со счетом 2:3. Наверное, вот этот матч стал неожиданностью, — сказал Агкацев. — Я близко общаюсь с Кевином Ленини, понимал, что у них очень хорошая банда собралась. Перед матчем с Аргентиной, кстати, с ним созвонился. Сказал ему: если выиграете Аргентину, с меня часы. Повезло, конечно. Но у меня есть уже история с Ленини и часами. Один раз договаривался с ним, после чемпионства подарил ему часы. Плюс-минус 10 тыс. долларов. Подумаем теперь про утешительный подарок для Кевина».