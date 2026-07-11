Агкацев обещал Ленини новые часы за победу над аргентинцами на ЧМ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев пообещал одноклубнику, полузащитнику сборной Кабо-Верде Кевину Ленини новые часы за победу над аргентинцами на чемпионате мира, как это уже произошло после чемпионства клуба. Об этом Агкацев рассказал ТАСС.
Сборная Кабо-Верде на дебютном чемпионате мира впервые вышла в плей-офф турнира, где уступила аргентинцам (2:3 доп. вр.).
«Чемпионат мира показал, что многие команды научились хорошо обороняться, нет таких крупных счетов. Кто бы мог подумать, что Кабо-Верде сыграет с Аргентиной со счетом 2:3. Наверное, вот этот матч стал неожиданностью, — сказал Агкацев. — Я близко общаюсь с Кевином Ленини, понимал, что у них очень хорошая банда собралась. Перед матчем с Аргентиной, кстати, с ним созвонился. Сказал ему: если выиграете Аргентину, с меня часы. Повезло, конечно. Но у меня есть уже история с Ленини и часами. Один раз договаривался с ним, после чемпионства подарил ему часы. Плюс-минус 10 тыс. долларов. Подумаем теперь про утешительный подарок для Кевина».
Лионель Скалони
Педру Лейтау Бриту
Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
29′
Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
92′
Диней Боржес
111′
Дерой Дуарте
(Райан Мендеш да Граса)
59′
Сидни Лопеш Кабрал
(Янник Семеду)
103′
23
Эмилиано Мартинес
13
Кристиан Ромеро
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
104′
4
Гонсало Монтиэль
115′
25
Факундо Медина
85′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
84′
5
Леандро Паредес
16
Тьяго Альмада
63′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
63′
15
Николас Гонсалес
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
20
Райан Мендеш да Граса
80′
26
Элио Варела
7
Жоване Кабрал
80′
17
Вилли Семеду
21
Нуну Да Кошта
67′
10
Жамиру Монтейру
6
Кевин Ленини
68′
100′
16
Янник Семеду
15
Ларос Дуарте
67′
19
Дайлон Ливраменто
14
Дерой Дуарте
100′
9
Жилсон Тавареш Беншимол
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
ВАР
Армандо Вильярреаль
(США)
Ассистент ВАР
Иван Бебек
(Хорватия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти