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Агкацев обещал Ленини новые часы за победу над аргентинцами на ЧМ

Сборная Кабо-Верде на дебютном чемпионате мира впервые вышла в плей-офф турнира, где уступила аргентинцам.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев пообещал одноклубнику, полузащитнику сборной Кабо-Верде Кевину Ленини новые часы за победу над аргентинцами на чемпионате мира, как это уже произошло после чемпионства клуба. Об этом Агкацев рассказал ТАСС.

Сборная Кабо-Верде на дебютном чемпионате мира впервые вышла в плей-офф турнира, где уступила аргентинцам (2:3 доп. вр.).

«Чемпионат мира показал, что многие команды научились хорошо обороняться, нет таких крупных счетов. Кто бы мог подумать, что Кабо-Верде сыграет с Аргентиной со счетом 2:3. Наверное, вот этот матч стал неожиданностью, — сказал Агкацев. — Я близко общаюсь с Кевином Ленини, понимал, что у них очень хорошая банда собралась. Перед матчем с Аргентиной, кстати, с ним созвонился. Сказал ему: если выиграете Аргентину, с меня часы. Повезло, конечно. Но у меня есть уже история с Ленини и часами. Один раз договаривался с ним, после чемпионства подарил ему часы. Плюс-минус 10 тыс. долларов. Подумаем теперь про утешительный подарок для Кевина».

Аргентина
3:2
Основное время: 1:1 (1:0)
ДВ
Кабо-Верде
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
4.07.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Лионель Скалони
Педру Лейтау Бриту
Голы
Аргентина
Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
29′
Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
92′
Диней Боржес
111′
Кабо-Верде
Дерой Дуарте
(Райан Мендеш да Граса)
59′
Сидни Лопеш Кабрал
(Янник Семеду)
103′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
13
Кристиан Ромеро
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
104′
4
Гонсало Монтиэль
115′
25
Факундо Медина
85′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
84′
5
Леандро Паредес
16
Тьяго Альмада
63′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
63′
15
Николас Гонсалес
Кабо-Верде
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
20
Райан Мендеш да Граса
80′
26
Элио Варела
7
Жоване Кабрал
80′
17
Вилли Семеду
21
Нуну Да Кошта
67′
10
Жамиру Монтейру
6
Кевин Ленини
68′
100′
16
Янник Семеду
15
Ларос Дуарте
67′
19
Дайлон Ливраменто
14
Дерой Дуарте
100′
9
Жилсон Тавареш Беншимол
Статистика
Аргентина
Кабо-Верде
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
22
16
Удары в створ
10
5
Угловые
8
8
Фолы
13
12
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
ВАР
Армандо Вильярреаль
(США)
Ассистент ВАР
Иван Бебек
(Хорватия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти