«Большинство матчей — мусор»: Дюгарри раскритиковал новый формат ЧМ-2026

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри заявил, что новый формат мирового первенства привел к тому, что большинство матчей были мусором.
В чемпионате мира 2026 года впервые принимают участие 48 команд, турнир впервые проходит на территории трех стран — США, Мексики и Канады. Сборная Франции вышла в полуфинал, обыграв шведов (3:0) в 1/16 финала, парагвайцев (1:0) в ⅛ финала и марокканцев (2:0) в четвертьфинале.
«Я придаю значение уровню соперника, а мы в 1/16 финала, ⅛ финала и четвертьфинале играли с командами, которые намного уступают нам. Я говорю это уже много лет, но нахожу, что уровень футбола в национальных команд год от года падает. Формулы ФИФА предлагают все менее интересные матчи. Это позволяет нам познакомиться с Кюрасао или Кабо-Верде, которые совершают подвиги, и это хорошо, это радует эти команды, но нам все равно скучно. А когда мы подведем итоги в конце, из 104 матчей, то, возможно, наберется десять, которые нам понравились, остальные были мусором», — цитирует Дюгарри RMC Sport.
Сборная Франции в полуфинале сыграет с командой Испании 14 июля в Далласе. Чемпионат мира завершится 19 июля.