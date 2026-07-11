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«Большинство матчей — мусор»: Дюгарри раскритиковал новый формат ЧМ-2026

Дюгарри: большинство матчей ЧМ-2026 были мусором.

Источник: Официальный сайт ФИФА

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри заявил, что новый формат мирового первенства привел к тому, что большинство матчей были мусором.

В чемпионате мира 2026 года впервые принимают участие 48 команд, турнир впервые проходит на территории трех стран — США, Мексики и Канады. Сборная Франции вышла в полуфинал, обыграв шведов (3:0) в 1/16 финала, парагвайцев (1:0) в ⅛ финала и марокканцев (2:0) в четвертьфинале.

«Я придаю значение уровню соперника, а мы в 1/16 финала, ⅛ финала и четвертьфинале играли с командами, которые намного уступают нам. Я говорю это уже много лет, но нахожу, что уровень футбола в национальных команд год от года падает. Формулы ФИФА предлагают все менее интересные матчи. Это позволяет нам познакомиться с Кюрасао или Кабо-Верде, которые совершают подвиги, и это хорошо, это радует эти команды, но нам все равно скучно. А когда мы подведем итоги в конце, из 104 матчей, то, возможно, наберется десять, которые нам понравились, остальные были мусором», — цитирует Дюгарри RMC Sport.

Сборная Франции в полуфинале сыграет с командой Испании 14 июля в Далласе. Чемпионат мира завершится 19 июля.