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Режиссер Шахназаров пока не видел на ЧМ таких красивых голов, как в РПЛ

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» восхитился одним из голов футболиста «Локомотива» Дмитрия Воробьева в прошедшем сезоне чемпионата России.

Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист РФ Карен Шахназаров восхитился одним из голов футболиста «Локомотива» Дмитрия Воробьева в прошедшем сезоне чемпионата России, отметив, что таких по красоте мячей он не видел на проходящем сейчас чемпионате мира. Об этом Шахназаров рассказал ТАСС.

В четверг Шахназаров на территории «Мосфильма» вручил премию Воробьеву за гол в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги с ЦСКА (3:0), который футболист забил ударом практически с нулевого угла от углового флага.

«Такого гола, как забил Дмитрий, не было [на чемпионате мира]. А он забил абсолютно великий гол. На чемпионате мира были прекрасные голы, но такого я не видел», — сказал Шахназаров.

Он также высказал мнение, кто может стать чемпионом. «Фаворитом, мне кажется, является сборная Франции, но Месси у аргентинцев поражает впечатление», — пояснил он.

Сборная Франции благодаря победе над командой Марокко (2:0) стала первым полуфиналистом турнира.