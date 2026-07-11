Режиссер Шахназаров пока не видел на ЧМ таких красивых голов, как в РПЛ

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист РФ Карен Шахназаров восхитился одним из голов футболиста «Локомотива» Дмитрия Воробьева в прошедшем сезоне чемпионата России, отметив, что таких по красоте мячей он не видел на проходящем сейчас чемпионате мира. Об этом Шахназаров рассказал ТАСС.
В четверг Шахназаров на территории «Мосфильма» вручил премию Воробьеву за гол в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги с ЦСКА (3:0), который футболист забил ударом практически с нулевого угла от углового флага.
«Такого гола, как забил Дмитрий, не было [на чемпионате мира]. А он забил абсолютно великий гол. На чемпионате мира были прекрасные голы, но такого я не видел», — сказал Шахназаров.
Он также высказал мнение, кто может стать чемпионом. «Фаворитом, мне кажется, является сборная Франции, но Месси у аргентинцев поражает впечатление», — пояснил он.
Сборная Франции благодаря победе над командой Марокко (2:0) стала первым полуфиналистом турнира.