Нигматуллин отметил высокий уровень игры вратарей на чемпионате мира

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уровень игры вратарей на чемпионате мира по футболу 2026 года радует, при этом ряд голкиперов из менее известных сборных ярко проявили себя на турнире. Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.
«Сборные Бразилии и Германии — разочарование. От них ожидали большего. Из тех, кто удивил, понятно, что сборная Кабо-Верде влюбила в себя. Команда играла с сердцем, с душой, — отметил Нигматуллин. — Только чудо позволило сборной Аргентины пройти эту команду. Отдельная история — образ вратаря Возиньи, который обошел всех голкиперов мира по количеству подписчиков в социальных сетях. Это уже больше медийная история. Конечно, его нельзя сравнивать с мировыми лидерами-вратарями по мастерству. Тем более парень заявил о себе только в 40 лет».
«Что порадовало на этом турнире — это уровень вратарской игры. Тот же Возинья и ряд других голкиперов, которых до этого никто не знал, очень ярко проявили себя в небольших командах, — сказал Нигматуллин. — Из тех, кто играет на высоком уровне, но раньше был менее известен широкой публике, назову вратаря сборной Японии Дзиона Судзуки. Он выступает за “Парму”, но уже сейчас по уровню мастерства и потенциалу заслуживает перехода в более крупный клуб в той же Италии. Сейчас его имя связывают с возможным переходом в “Ювентус”. У него есть потенциал для игры и в сильном клубе Английской премьер-лиги».
Нигматуллин назвал несколько вратарей, показавших высокий уровень на турнире. «Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль также хорошо проявил себя, как и голкипер швейцарской команды Грегор Кобель — он уже известный игрок. При этом вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес пока себя особо не проявляет, пока команда тащит больше за счет Месси. Отдельно отмечу вратаря сборной Норвегии Орьяна Нюланна, который сейчас находится без клуба — удивительная история. На турнире он тоже хорошо играет», — добавил собеседник агентства.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.