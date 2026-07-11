Нигматуллин отметил высокий уровень игры вратарей на чемпионате мира

«Что порадовало на этом турнире — это уровень вратарской игры. Тот же Возинья и ряд других голкиперов, которых до этого никто не знал, очень ярко проявили себя в небольших командах, — сказал Нигматуллин. — Из тех, кто играет на высоком уровне, но раньше был менее известен широкой публике, назову вратаря сборной Японии Дзиона Судзуки. Он выступает за “Парму”, но уже сейчас по уровню мастерства и потенциалу заслуживает перехода в более крупный клуб в той же Италии. Сейчас его имя связывают с возможным переходом в “Ювентус”. У него есть потенциал для игры и в сильном клубе Английской премьер-лиги».