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Чемпион России Глушаков сравнил Роналду и Месси: «Ходит пешком»

Чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков сравнил Криштиану Роналду с Лионелем Месси.

Источник: Sport24

На чемпионате мира-2026 португалец, которому в феврале исполнился 41 год, забил 3 гола в 5 матча, а его сборная вылетела в ⅛ финала, проиграв Испании (0:1). 39-летний аргентинец отличился 8 раз в 5 играх и помог «альбиселесте» выйти в четвертьфинал, где они сыграют против Швейцарии.

"Роналду был лишним. Возраст дает о себе знать. Он хочет, но уже не так может. Не такой резкий и быстрый. Ребята уже ему передачи не так отдают.

Месси — это талант огромный. Понятно, что с детства он пахал, тренировался, все делал, но он, наверное, талантливее Криштиану. Португалец же больше трудяга. По нему это видно, тот же пресс. А Месси ходит пешком, но когда у него мяч, он взрывается, как ракета«, — сказал Глушаков в эфире программы “Улетный футбол” на канале “Матч ТВ”.