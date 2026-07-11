Чемпион России Глушаков сравнил Роналду и Месси: «Ходит пешком»

На чемпионате мира-2026 португалец, которому в феврале исполнился 41 год, забил 3 гола в 5 матча, а его сборная вылетела в ⅛ финала, проиграв Испании (0:1). 39-летний аргентинец отличился 8 раз в 5 играх и помог «альбиселесте» выйти в четвертьфинал, где они сыграют против Швейцарии.
"Роналду был лишним. Возраст дает о себе знать. Он хочет, но уже не так может. Не такой резкий и быстрый. Ребята уже ему передачи не так отдают.
Месси — это талант огромный. Понятно, что с детства он пахал, тренировался, все делал, но он, наверное, талантливее Криштиану. Португалец же больше трудяга. По нему это видно, тот же пресс. А Месси ходит пешком, но когда у него мяч, он взрывается, как ракета«, — сказал Глушаков в эфире программы “Улетный футбол” на канале “Матч ТВ”.