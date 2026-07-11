Чемпион России Глушаков сравнил Роналду и Месси: «Ходит пешком»

Месси — это талант огромный. Понятно, что с детства он пахал, тренировался, все делал, но он, наверное, талантливее Криштиану. Португалец же больше трудяга. По нему это видно, тот же пресс. А Месси ходит пешком, но когда у него мяч, он взрывается, как ракета«, — сказал Глушаков в эфире программы “Улетный футбол” на канале “Матч ТВ”.