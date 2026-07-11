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Скалони — о предвзятом судействе в пользу Аргентины на ЧМ: «Есть люди, которые не хотят нашей победы»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о предвзятом судействе в сторону его команды на чемпионате мира.

Источник: Sport24

Ранее тренер и игроки сборной Египта заявили о судейской помощи аргентинцам в матче ⅛ финала.

"Не знаю, говорю ли я именно за Аргентину, но уже очень давно, еще с 86-го года, тоже говорили, что нам подыгрывают. Это началось не сейчас. Критика была и использовалась, сколько я себя помню, всегда против Аргентины. Это используется для того, чтобы показать игрокам: есть люди, которые не хотят победы Аргентины. Но это нормально, ведь наверняка есть те, кто не хочет победы какой-то другой сборной.

Просто в нашем случае, возможно, людей, желающих нашего проигрыша, гораздо больше, потому что мы выиграли прошлый турнир. Мы это учитываем, и до игроков это действительно доходит. Мы используем это как своего рода стимул к бунту — чтобы они взбунтовались и сыграли еще лучше.

Я считаю, что с VAR и всеми этими технологиями сейчас очень трудно кому-то подыграть. В VAR нет двойного толкования, к тому же нам все разъяснили предельно четко. Тот, кто проводил для нас инструктаж перед началом чемпионата мира, показал нам все видеозаписи: «Будет вот так», — и это соблюдается неукоснительно. Если Лисандро Мартинесу наступили на ногу — сильно, слабо или чуть-чуть — это фол. Смены владения мячом не было, гол отменяется, здесь просто нет другого прочтения. А в соцсетях сегодня все раздувают, и оттуда начинаются споры. Но никакого фаворитизма нет, наоборот, сегодня очень сложно кому-то помочь. Несколько лет назад, возможно, так и было, понятия не имею, но сегодня это крайне тяжело", — приводит слова Скалони Ole.

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