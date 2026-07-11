Скалони — о предвзятом судействе в пользу Аргентины на ЧМ: «Есть люди, которые не хотят нашей победы»

Я считаю, что с VAR и всеми этими технологиями сейчас очень трудно кому-то подыграть. В VAR нет двойного толкования, к тому же нам все разъяснили предельно четко. Тот, кто проводил для нас инструктаж перед началом чемпионата мира, показал нам все видеозаписи: «Будет вот так», — и это соблюдается неукоснительно. Если Лисандро Мартинесу наступили на ногу — сильно, слабо или чуть-чуть — это фол. Смены владения мячом не было, гол отменяется, здесь просто нет другого прочтения. А в соцсетях сегодня все раздувают, и оттуда начинаются споры. Но никакого фаворитизма нет, наоборот, сегодня очень сложно кому-то помочь. Несколько лет назад, возможно, так и было, понятия не имею, но сегодня это крайне тяжело", — приводит слова Скалони Ole.