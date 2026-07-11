Как болельщиков обманывают на ЧМ-2026: фанатов лишают денег, виз и жилья

«Нас только что обманули. Он попросил нас прийти в черных футболках, светлых джинсах и белых кроссовках и назначил встречу в 10 утра у входа. Я доверился ему, потому что он был родственником одного из моих друзей. На самом деле, мы уже опознали более трех человек, которые действуют таким образом, поэтому, конечно, хотим с вашей помощью предупредить людей, чтобы они не пережили то, через что прошли мы», — сообщил Маурисио, одна из жертв.