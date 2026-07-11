Как болельщиков обманывают на ЧМ-2026: фанатов лишают денег, виз и жилья

Многие болельщики на ЧМ-2026 потеряли деньги из-за мошенников. Вокруг турнира выросла целая индустрия обмана, в которой успешно работают десятки преступников. Гостей чемпионата мира обворовывают различными способами, а тревогу из-за происходящего подняли даже власти стран, принимающих турнир.
ФБР выпустило предупреждение для фанатов
Главное правоохранительное ведомство США особенно обеспокоилось деятельностью мошенников, связанной с подделкой официальных сайтов организаций, связанных с проведением чемпионата мира. Так злоумышленники подделывали ресурсы ФИФА для кражи личных данных пользователей, а также денег за билеты на матчи и сувенирной продукции. Ничего не подозревающие болельщики открывали в интернете не те сайты и расставались с деньгами.
Масштаб злодейства поражает. Американская компания Fortinet, занимающаяся кибербезопасностью, насчитала 13 тысяч веб-доменов, зарегистрированных с января по май, которые относились к чемпионату мира. При этом целых девять процентов из них были отмечены как мошеннические или подозрительные — то есть около 1200 сайтов.
При этом другие источники приводят иные цифры, которые выглядят еще страшнее. Так, по данным израильской IT-компании Check Point, только в апреле создали 10 тысяч доменов со словами FIFA или World Cup в названии. Разумеется, часть из них признали подозрительными.
ФБР даже выпустило памятку для болельщиков: рассказало о том, как и для чего злоумышленники подделывают сайт ФИФА, а также о том, как удостовериться, что открыт все же официальный сайт Международной федерации футбола. Внимание правоохранителей к этой проблеме неудивительно — в памятке они перечислили около 40 самых популярных доменов, имитирующих сайт ФИФА.
«Поддельные веб-сайты могут имитировать легитимный URL-адрес, используя незначительные орфографические ошибки, например “fiffa.com”, или альтернативные домены верхнего уровня, такие как .org вместо .com. Эта форма кибератаки — типосквоттинг — рассчитана на то, что интернет-пользователи допускают ошибки или опечатки при вводе URL-адреса. Злоумышленники также могут регистрировать нелегитимные веб-сайты, такие как “jobs-fifa.com”, чтобы выдавать их за легитимные субдомены», — говорится в обращении ФБР.
В случае, если болельщики все же попали на фейковый сайт ФИФА и потеряли из-за этого деньги, за помощью можно обратиться в IC3 — подразделение ФБР, занимающееся рассмотрением жалоб на преступления в интернете.
Самые популярные методы обмана
Скам при помощи поддельных ресурсов ФИФА — не единственный метод развода болельщиков на деньги. К примеру, мексиканские правоохранители сообщили сразу о нескольких крупных ограблениях болельщиков перед матчем открытия ЧМ в Мехико. Сразу несколько преступников обогатились на сотни тысяч долларов, правда, часть из них быстро оказалась за решеткой.
Вероятно, самое дерзкое ограбление оформили Лидия Сильвия Круз вместе со своим молодым человеком Симоном Селменом. 22 мая они осуществили вооруженное нападение на пару болельщиков, пообещав им билеты на игру открытия ЧМ между Мексикой и ЮАР. Грабители затащили иностранцев в автомобиль и под дулом пистолета отобрали у них 4600 долларов. Правда, 17 июня девушку задержала мексиканская полиция — мужчина находится в бегах.
Это преступление оказалось не единственным для Круз и Селмана — суммарно к началу чемпионата мира они награбили примерно на 870 тысяч долларов. Мошенники договаривались в интернете с иностранными болельщиками о продаже билетов на матчи ЧМ, а также мест в BИП-ложах. Доверчивые болельщики переводили преступникам деньги, после чего злоумышленники пропадали.
По похожей схеме действовал другой мексиканец — 35-летний Даниэль Рамирес, обманувший порядка 70 болельщиков, заработав на этом около 900 тысяч долларов. Рамирес предлагал билеты на матч открытия ЧМ, представляясь работником компании-спонсора чемпионата мира. Рамирес договорился о встрече с жертвами прямо у стадиона перед игрой, обещая самостоятельно провести их на трибуну, но просто не появился в нужный день. Причем Даниэль попросил всех обманутых появиться у стадиона в одинаковой одежде. Так жертвы скама быстро вычислили друг друга.
«Нас только что обманули. Он попросил нас прийти в черных футболках, светлых джинсах и белых кроссовках и назначил встречу в 10 утра у входа. Я доверился ему, потому что он был родственником одного из моих друзей. На самом деле, мы уже опознали более трех человек, которые действуют таким образом, поэтому, конечно, хотим с вашей помощью предупредить людей, чтобы они не пережили то, через что прошли мы», — сообщил Маурисио, одна из жертв.
Многие обманутые Рамиресом признавались, что доверились ему, так как были знакомы с ним или имели общих приятелей. Сам преступник быстро залег на дно, а через несколько дней появился в соцсетях — постил фотографии из Европы.
Подделывание сайтов не ограничивается только фейковыми страницами ФИФА. Мошенники клонировали государственные ресурсы США, на которых иностранцы оформляют документы для поездки в Америку — визу и другие проездные документы. На ненастоящих сайтах может взиматься плата за безвозмездные услуги, а само оформление визы стоит намного дороже. Само собой, оформить документы для поездки на нелегитимном портале тоже не получится.
Еще один популярный метод скама — приглашение на работу от ФИФА, высланное на электронную почту. В письме указана ссылка, по которой находится фейковое видеособеседование, после которого жертва указывает персональные данные и банковские реквизиты. Об этом методе граждан США предупреждали ФБР и местные власти.
Даже оформление гостиничного номера в стране, принимающей чемпионат мира, оборачивалось для болельщиков потерей денег. Метод мошенников — такой же, как и при продаже фейковых билетов или атрибутики от ФИФА. Создается поддельный букинг-сайт с чуть измененным доменом. Болельщики расстаются с деньгами за бронирование жилья и узнают об этом уже на месте — по приезде в отель выясняют, что никакой брони нет.
Аналитические компании Feedzai и The Knoble уверены, что за большинством мошеннических схем с чемпионатом мира стоят организованные преступные группировки, а не одиночки. Причем замешаны могут быть даже организации из других стран.
"Массовые мероприятия, такие как чемпионат мира по футболу, — настоящая мечта для мошенников. Цены на таких ивентах высоки. А люди всегда пытаются как-то сэкономить. И именно на этом и наживаются преступники. Футбольный болельщик — это человек с невысоким доходом. Поэтому у него больше шансов стать жертвой мошенничества, ведь он действительно хочет поехать, действительно хочет посмотреть матч, но у него просто нет денег.
Речь идет о глобальной сети, спонсируемой… Ираном, Северной Кореей, где наша система правосудия не может действовать. Но мы также наблюдаем оперативную деятельность в Латинской Америке, некоторых африканских странах и государствах Восточной Европы", — заявил генеральный директор и соучредитель компании Feedzai Нуно Себастьяо.
Общая сумма награбленного уже составила миллионы долларов. Злоумышленники разработали мошеннические схемы для каждого элемента сферы услуг, обслуживающей чемпионат мира.