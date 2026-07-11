Участник ЧМ-2026 в составе сборной ЮАР Адамс умер в возрасте 25 лет

Адамс перешел в «Мамелоди Сандаунс» в 2025 году и провел за команду 27 матчей, забив 4 мяча. До этого на протяжении пяти лет он выступал за южноафриканский «Стелленбос». В сезоне-2025/26 футболист стал победителем африканской Лиги чемпионов.