Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Норвегия
0
:
Англия
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.51
П2
1.98
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Аргентина
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.60
П2
5.80
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Велес
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
2
:
Бельгия
1
П1
X
П2

Пикфорд установил рекорд сборной Англии по матчам на ЧМ по футболу

Он проводит 18-ю игру на мировых первенствах.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Вратарь Джордан Пикфорд стал рекордсменом сборной Англии по футболу по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира. Он вышел в стартовом составе на четвертьфинальную игру против команды Норвегии.

Теперь на счету Пикфорда 18 встреч на мировых первенствах. На втором месте располагаются бывший голкипер национальной команды Питер Шилтон и нападающий Гарри Кейн, который также принимает участие в игре с норвежцами (оба — по 17).

Пикфорду 32 года, с лета 2017 года он выступает за «Эвертон». Для футболиста это третий чемпионат мира, ранее вратарь участвовал в мировых первенствах 2018 и 2022 годов. Дважды команда доходила до четвертьфинала. Пикфорд является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2024).

Шилтон принимал участие в трех чемпионатах мира, которые проходили в 1982, 1986 и 1990 годах. Он является рекордсменом сборной Англии по числу матчей (125). Для Кейна мировое первенство-2026 также стало третьим после турниров в 2018 и 2022 году. Форварду принадлежит рекорд национальной команды по голам (85).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.