Пикфорд установил рекорд сборной Англии по матчам на ЧМ по футболу

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Вратарь Джордан Пикфорд стал рекордсменом сборной Англии по футболу по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира. Он вышел в стартовом составе на четвертьфинальную игру против команды Норвегии.
Теперь на счету Пикфорда 18 встреч на мировых первенствах. На втором месте располагаются бывший голкипер национальной команды Питер Шилтон и нападающий Гарри Кейн, который также принимает участие в игре с норвежцами (оба — по 17).
Пикфорду 32 года, с лета 2017 года он выступает за «Эвертон». Для футболиста это третий чемпионат мира, ранее вратарь участвовал в мировых первенствах 2018 и 2022 годов. Дважды команда доходила до четвертьфинала. Пикфорд является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2024).
Шилтон принимал участие в трех чемпионатах мира, которые проходили в 1982, 1986 и 1990 годах. Он является рекордсменом сборной Англии по числу матчей (125). Для Кейна мировое первенство-2026 также стало третьим после турниров в 2018 и 2022 году. Форварду принадлежит рекорд национальной команды по голам (85).
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.