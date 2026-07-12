Пикфорд установил рекорд сборной Англии по матчам на ЧМ по футболу

Шилтон принимал участие в трех чемпионатах мира, которые проходили в 1982, 1986 и 1990 годах. Он является рекордсменом сборной Англии по числу матчей (125). Для Кейна мировое первенство-2026 также стало третьим после турниров в 2018 и 2022 году. Форварду принадлежит рекорд национальной команды по голам (85).