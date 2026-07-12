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Дубль Беллингема помог Англии победить Норвегию и выйти в полуфинал ЧМ по футболу

Сборная Англии победила команду Норвегии в матче ¼ финала ЧМ-2026.

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 36-й минуте счёт открыл форвард Андреас Шельдеруп. Хавбек Джуд Беллингем восстановил паритет на 45 + 2.

На 55-й защитник Торбьёрн Хеггем забил второй мяч Норвегии, но главный судья встречи Клеман Тюрпен отменил взятие ворот после просмотра VAR из-за фола Эрлинга Холанда.

В дополнительное время на 93-й Беллингем вывел вперёд Англию.

Таким образом, подопечные Томаса Тухеля вышли в полуфинал турнира, где сыграют с победителем встречи между Аргентиной и Швейцарией.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии забила команде Англии впервые за 33 года.