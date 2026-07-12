Гол Беллингема не должны были засчитывать? Скандальный момент из матча Англия — Норвегия на ЧМ-2026

На ЧМ-2026 произошел очередной судейский скандал. После случая с отменой красной карточки Фоларина Балогуна перед матчем ⅛ финала США — Бельгия вопиющий момент произошел в четвертьфинале. Норвегия забил гол-красавец на 36-й минуте, а прямо перед перерывом Англия отыгралась. Однако, гол англичан, вероятно, не должны были засчитывать из-за редкой ситуации, не попавшей в трансляцию.
Удивительный эпизод произошел в момент розыгрыша удара от ворот сборной Норвегии, который предшествовал голевой атаке. Вратарь Орьян Нюланд вводил мяч в игру, но после его удара мяч попал в камеру, расположенную над полем. Вернее, в один из кабелей, на котором она подвешена. После соприкосновения мяч отскочил вниз и приземлился на ногу Эллиоту Андерсону, который в свою очередь создал голевой момент для Джуда Беллингема.
Согласно правилам ФИФА, в момент удара о «камеру-паука» должен быть назначен спорный мяч. Это означало бы, что гол Беллингема не может быть засчитан, и есть повод для вмешательства VAR. То же самое подтвердил экс-арбитр Английской Премьер-лиги (АПЛ) Марк Клаттенбург.
«VAR может вмешаться, если контакт мяча с кабелем камеры является частью эпизода, подлежащего пересмотру, если атакующая фаза игры, приведшая к голу, является частью эпизода, подлежащего пересмотру. Это должно было быть зафиксировано VAR».
В перерыве главный тренер норвежской сборной Стале Сольбаккен и игроки указывали главному арбитру Клеману Тюрпену на этот эпизод. А в начале второго тайма ФИФА выпустила оперативный комментарий, в котором заявила, что датчик внутри мяча не зафиксировал колебаний во время полета, и, следовательно, нет доказательств того, что мяч коснулся верхнего троса камеры-паука. При этом траектория полета мяча после удара Нюланда от ворот странным образом изменилась.
Основное время встречи завершилось вничью 1:1, а в самом начале овертайма Беллингем оформил дубль и принес англичанам победу.
Столе Сольбаккен
Томас Тухель
Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
36′
Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
45+2′
Джуд Беллингем
93′
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
117′
26
Юлиан Рюэрсон
60′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
9
Эрлинг Холанн
106′
11
Йерген Странн Ларсен
7
Александр Серлот
68′
22
Оскар Бобб
21
Андреас Шельдеруп
68′
20
Антонио Нуса
17
Торбьорн Хеггем
91′
4
Лео Эстигор
1
Джордан Пикфорд
9
Гарри Кейн
5
Джон Стоунс
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
2
Эзри Конса
89′
17
Морган Роджерс
3
Нико О`Райли
86′
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
46′
21
Эберечи Эзе
18
Энтони Гордон
71′
24
Рис Джеймс
10
Джуд Беллингем
111′
15
Дэн Берн
4
Деклан Райс
46′
7
Букайо Сака
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти