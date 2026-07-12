Гол Беллингема не должны были засчитывать? Скандальный момент из матча Англия — Норвегия на ЧМ-2026

Удивительный эпизод произошел в момент розыгрыша удара от ворот сборной Норвегии, который предшествовал голевой атаке. Вратарь Орьян Нюланд вводил мяч в игру, но после его удара мяч попал в камеру, расположенную над полем. Вернее, в один из кабелей, на котором она подвешена. После соприкосновения мяч отскочил вниз и приземлился на ногу Эллиоту Андерсону, который в свою очередь создал голевой момент для Джуда Беллингема.