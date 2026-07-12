Месси стал первым футболистом с 10 голевыми пасами на чемпионатах мира

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси первым достиг отметки в 10 голевых передач на чемпионатах мира по футболу.
Данное достижение покорилось Месси в четвертьфинальном матче против команды Швейцарии. С его передачи забил Алексис Мак Аллистер. После этого гола счет стал 1:0 в пользу сборной Аргентины.
Ранее ТАСС сообщал, что Месси установил рекорд чемпионатов мира по количеству голевых передач. В игре с египтянами на прошлой стадии (3:2) аргентинец по этому показателю обошел соотечественника Диего Марадону.
Месси 39 лет, с 2023 года он выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». В Европе аргентинец играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей» (8).
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.