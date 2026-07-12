В ФИФА объяснили, почему засчитали первый гол сборной Англии

Высокотехнологичный мяч с автоматической системой касания используется на чемпионатах мира во второй раз. Расположенные внутри него датчики отслеживают каждое касание и помогают принимать решения о потенциальных офсайдах, игре рукой и других распространенных инцидентах. Вся информация передается в комнату, в которой находятся видеоассистенты рефери. Датчик способен обеспечивать работу на протяжении 6 часов.