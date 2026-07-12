В ФИФА объяснили, почему засчитали первый гол сборной Англии

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Автоматическая система определения касания мяча не зафиксировала никаких внешних воздействий во время первого гола сборной Англии в четвертьфинальной игре чемпионата мира против команды Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
В компенсированное к первому тайму время перед голом англичан во время удара от ворот голкипер сборной Норвегии Эрьян Нюланд попал в телевизионный кабель, подвешенный над полем. Мяч изменил траекторию и приземлился в ноги Эллиоту Андерсону, который и начал голевую атаку сборной Англии.
«Перед голом Англии датчик в Connected Ball не показал пика в “пульсе мяча” во время полета, и, следовательно, нет доказательств того, что мяч коснулся верхнего троса и изменил траекторию своего движения», — говорится в сообщении ФИФА.
Высокотехнологичный мяч с автоматической системой касания используется на чемпионатах мира во второй раз. Расположенные внутри него датчики отслеживают каждое касание и помогают принимать решения о потенциальных офсайдах, игре рукой и других распространенных инцидентах. Вся информация передается в комнату, в которой находятся видеоассистенты рефери. Датчик способен обеспечивать работу на протяжении 6 часов.
Сборная Англии победила команду Норвегии в дополнительное время со счетом 2:1, дубль оформил Джуд Беллингем. В полуфинале англичане сыграют с командой Аргентины 15 июля. Чемпионат мира завершится 19 июля.
Столе Сольбаккен
Томас Тухель
Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
36′
Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
45+2′
Джуд Беллингем
93′
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
117′
26
Юлиан Рюэрсон
60′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
9
Эрлинг Холанн
106′
11
Йерген Странн Ларсен
7
Александр Серлот
68′
22
Оскар Бобб
21
Андреас Шельдеруп
68′
20
Антонио Нуса
17
Торбьорн Хеггем
91′
4
Лео Эстигор
1
Джордан Пикфорд
9
Гарри Кейн
5
Джон Стоунс
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
2
Эзри Конса
89′
17
Морган Роджерс
3
Нико О`Райли
86′
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
46′
21
Эберечи Эзе
18
Энтони Гордон
71′
24
Рис Джеймс
10
Джуд Беллингем
111′
15
Дэн Берн
4
Деклан Райс
46′
7
Букайо Сака
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти