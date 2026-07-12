Повторит ли Месси шоу Марадоны? Остановит ли Испания атаку Франции? Интриги полуфиналов ЧМ

Франция — Испания
Сборная Испании подходит к полуфиналу не в лучшем состоянии — Ямаль и Педри явно не в идеальной форме, заглох Ойярсабаль, а матчи помогает вытаскивать лишь «джокер» Мерино. С другой стороны, у команды Де ла Фуэнте есть кое-что более важное, чем форма лидеров — система.
В решающие моменты ее спасают уже не столько вспышки индивидуального мастерства, сколько коллективная организация. И в этом — большая разница и с Францией, и с той же Испанией образца лета 2024-го.
По пути к полуфиналу «Красной фурии» пришлось переключать режимы игры: Австрия заставила много атаковать позиционно, Португалия — терпеть без мяча и ждать момента, Бельгия практически 90 минут просидела в низком блоке, рассчитывая на контратаки. Сценарии менялись, но Де ла Фуэнте находил решения. Если не проходили комбинации через центр — команда спокойно перегружала фланги, если не удавалось вскрыть оборону низом — выпускала Микеля Мерино и начинала использовать кроссы и дальние удары.
В общем, никто тут не стесняется простых ходов и отказа от классического позиционного футбола. Потому эта Испания хоть и уступает Франции в яркости таланта, но по организации она точно не хуже — это очень уверенный в себе коллектив, который хорошо знает свои сильные и слабые стороны.
Главный вопрос этого полуфинала — сумеет ли Испания сохранить привычный контроль над темпом матча? Франция стала гораздо агрессивнее, чем несколько лет назад. Она все чаще встречает соперника высоким прессингом, быстро атакует после отбора и старается как можно раньше доставить мяч к чужим воротам. Так что Испании очень важно не обрезаться даже в финальной третий, чтобы не нарваться на убийственные контрвыпады французов.
Скорее всего, нас ожидают тактические шахматы от Дешама и Де ла Фуэнте — кто кому отдаст инициативу, какие нестандартные ходы придумает, будет ли форсировать события? Интриг слишком много. Понятно, что у Испании многое решит перфоманс Родри и Педри в центре поля, они должны помочь завладеть территориальным преимуществом. У французов же ставка логично делается на роскошную атаку, которая, правда, порой чересчур отрывается от остальной команды.
Пока Франция надеется на Мбаппе, Дембеле и Олисе, Испания больше не зависит от вдохновения отдельных звезд — она выигрывает благодаря структуре и дисциплине. Всего один пропущенный мяч за весь чемпионат мира — статистика, которая гораздо лучше любых слов объясняет силу этого механизма.
Однако именно Франция способна проверить его так, как еще не проверял никто. Особое внимание будет приковано к дуэлям на флангах. Кукурелье и Порро предстоит почти невозможная задача: одновременно поддерживать позиционные атаки и не оставлять свободное пространство за спиной для Мбаппе и Дембеле. Они будут готовы наказать за любую ошибку. Поэтому вполне возможно, что впервые на турнире Испания сознательно откажется от привычно высокой позиции крайних защитников, предпочтя чуть более осторожную модель.
Аргентина — Англия
Признайтесь, в глубине души вы тоже надеялись увидеть эту пару в полуфинале. Аргентина — Англия — это настоящая история чемпионатов мира и, возможно, самая яркая ее часть. Как тут не вспомнить ЧМ-1986 с легендарным перформансом Марадоны? Рука Бога и гол века — две аномалии, случившиеся в одном матче четвертьфинала. И если гол рукой будет повторить проблематично из-за ВАР, то выдать слаломный проход как минимум один человек на поле все еще может. Вы знаете, как его зовут.
Безусловно, сейчас между Аргентиной и Англией нет такого горячего культурного и политического подтекста, как 40 лет назад, но вряд ли градус противостояния из-за этого сильно просядет. Нас ждет великая битва, которую будут вспоминать годами — в этом нет никаких сомнений.
Обе команды уже пережили на этом чемпионате мира моменты, после которых менее опытные сборные обычно заканчивают турнир. Аргентина едва не вылетела от Египта, а затем получила серьезное сопротивление от Швейцарии и, как и с Кабо-Верде, дожала соперника только в дополнительное время. Англия вытащила невероятно нервную игру с Мексикой, а затем в четвертьфинале снова заставила своих болельщиков понервничать в матче против Норвегии. Несомненно, обе эти сборные пока играют далеко не идеально, но кого это волнует, если есть результат? А главное — характер.
Аргентина остается самой эмоциональной командой турнира. Она может проводить откровенно унылые отрезки и играть ниже своих возможностей, но в каждом матче у «Альбиселесте» есть драйв и нерв, ради которых хочется смотреть их выступления от первой до последней минуты.
То же самое можно сказать про Англию — разве что она более академична. Томас Тухель с первого дня пытался сделать эту сборную менее зависимой от вдохновения звезд, добавив агрессии без мяча и организованности в прессинге, однако четвертьфинал против Норвегии вновь показал, что до идеального баланса еще далеко. После победы сам Тухель признал: да, цель выполнена, но ожидаемого качества футбола он не увидел.
В этом смысле Аргентина и Англия похожи друг на друга — даже больше, чем кажется на первый взгляд. Обе зависят от своих лидеров. Хорошо, что у «Трех львов» появился новый козырь в лице Беллингема, который готов брать игру на себя, когда на Кейне висят по несколько оппонентов. Месси же и в 39 в состоянии разрушить любое оборонительное построение одним нестандартным ходом.
Важным фактором этого противостояния станет игра без мяча. Аргентина традиционно очень компактно работает после потерь и редко позволяет сопернику проводить быстрые атаки через центр. Англия же любит как раз такие сценарии, когда Беллингем постоянно подключается вторым темпом, а Кейн опускается глубже, вытягивая за собой центральных защитников и освобождая пространство для рывков партнеров. Если Аргентина позволит англичанам разыгрывать такие комбинации, Эмилиано Мартинес ее не спасет.
Возможно, именно способность управлять хаосом и превращать его в магию за счет индивидуального класса и решит, кто отправится в финал. Аргентина любит, когда матч становится эмоциональным, рваным и богатым на единоборства. Англия Тухеля, наоборот, стремится сделать футбол максимально рациональным и предсказуемым. Победит тот, кто сумеет навязать сопернику свой ритм. Особенно когда что-то пойдет не по плану.