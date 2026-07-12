Повторит ли Месси шоу Марадоны? Остановит ли Испания атаку Франции? Интриги полуфиналов ЧМ

Обе команды уже пережили на этом чемпионате мира моменты, после которых менее опытные сборные обычно заканчивают турнир. Аргентина едва не вылетела от Египта, а затем получила серьезное сопротивление от Швейцарии и, как и с Кабо-Верде, дожала соперника только в дополнительное время. Англия вытащила невероятно нервную игру с Мексикой, а затем в четвертьфинале снова заставила своих болельщиков понервничать в матче против Норвегии. Несомненно, обе эти сборные пока играют далеко не идеально, но кого это волнует, если есть результат? А главное — характер.