Месси отчитал судью во время матча ¼ финала ЧМ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси потребовал от главного арбитра португальца Жуана Пиньейру разговаривать с ним уважительно во время матча ¼ финала чемпионата мира по футболу против команды Швейцарии.
В ночь на воскресенье сборная Аргентины в дополнительное время обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1 и вышла в полуфинал турнира. Месси провел на поле весь матч и впервые за турнир не забил голов, но отметился при этом голевой передачей, которая стала для него второй на мировом первенстве 2026 года.
Инцидент с Пиньеру произошел в первом тайме, когда действующие чемпионы мира вели со счетом 1:0. Арбитр назначил штрафной у ворот аргентинцев и обозначил на газоне место, где должна была стоять стенка, и Месси встал туда. Пока футболисты устанавливали стенку, форвард начал спорить с арбитром по поводу нарушения. В ответ Пиньейру что-то сказал аргентинцу, после чего тот отреагировал на его слова. Как сообщает издание La Nacion, по кадрам из трансляции и губам аргентинца было видно, что он просит судью более уважительно относиться к нему.
«Говори со мной вежливо, с уважением. Я же с тобой говорю вежливо», — сказал Месси судье.
Небольшая словесная перепалка продолжилась между сторонами даже после исполнения штрафного швейцарцами.
В полуфинале действующие чемпионы мира футболисты сборной Аргентины 15 июля в Атланте сыграют с командой Англии. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.
Лионель Скалони
Мурат Якин
Алексис Макаллистер
(Лионель Месси)
10′
Хулиан Альварес
(Хосе Мануэль Лопес)
112′
Лаутаро Мартинес
120+1′
Дан Ндой
(Рикардо Родригес)
67′
23
Эмилиано Мартинес
20
Алексис Макаллистер
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
9
Хулиан Альварес
26
Науэль Молина
85′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
78′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
85′
22
Лаутаро Мартинес
98′
24
Энцо Фернандес
91′
16
Тьяго Альмада
97′
5
Леандро Паредес
110′
21
Хосе Мануэль Лопес
114′
13
Кристиан Ромеро
106′
19
Николас Отаменди
1
Грегор Кобель
7
Бриль Эмболо
44′
72′
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
10
Гранит Джака
6
Денис Закария
96′
14
Ардон Яшари
13
Рикардо Родригес
90′
18
Эрай Джемерт
15
Джибриль Соу
86′
2
Миро Мухайм
11
Дан Ндой
86′
3
Сильван Видмер
22
Фабиан Ридер
86′
23
Зеки Амдуни
8
Ремо Фройлер
115′
17
Рубен Варгас
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти