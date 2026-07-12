Месси отчитал судью во время матча ¼ финала ЧМ

Инцидент с Пиньеру произошел в первом тайме, когда действующие чемпионы мира вели со счетом 1:0. Арбитр назначил штрафной у ворот аргентинцев и обозначил на газоне место, где должна была стоять стенка, и Месси встал туда. Пока футболисты устанавливали стенку, форвард начал спорить с арбитром по поводу нарушения. В ответ Пиньейру что-то сказал аргентинцу, после чего тот отреагировал на его слова. Как сообщает издание La Nacion, по кадрам из трансляции и губам аргентинца было видно, что он просит судью более уважительно относиться к нему.