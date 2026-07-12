Тренер сборной Швейцарии раскритиковал судейство в матче ЧМ с Аргентиной

«На мой взгляд, это абсолютно неприемлемо, и очень больно вылетать таким образом. Мои игроки — настоящие герои, они отдали все свои силы, и все мы очень гордимся тем, что сделали. Тот факт, что судья принял это неверное решение и вмешался, — это то, чего я не понимаю. Я бы не сказал, что судьи благоволят Аргентине. У нас была честная и открытая игра, и любая команда могла выйти победителем. Но мы были наказаны этим правилом, этой ошибкой арбитра. Красная карточка уничтожила игру», — заявил Якин на пресс-конференции, слова с которой приводит издание Globo.