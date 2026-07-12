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Тренер сборной Швейцарии раскритиковал судейство в матче ЧМ с Аргентиной

Якин: красная карточка уничтожила матч Швейцарии против Аргентины.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Главный тренер сборной Швейцарии по футболу Мурат Якин раскритиковал судейство в матче ¼ финала чемпионата мира 2026 года против команды Аргентины, заявив, что красная карточка во втором тайме полностью уничтожила игру.

В ночь на воскресенье сборная Аргентины в дополнительное время обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1 и вышла в полуфинал турнира. В конце первого тайма форвард Швейцарии Брель Эмболо получил желтую карточку за грубую игру, а на 72-й — вторую желтую за симуляцию. В эпизоде со вторым предупреждением изначально в результате его падения Эмболо желтую карточку получил аргентинец Леандро Паредес, но после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR) для устранения ошибки в идентификации игрока, наказываемого карточкой, главный арбитр португалец Жуан Пиньейру изменил решение.

«На мой взгляд, это абсолютно неприемлемо, и очень больно вылетать таким образом. Мои игроки — настоящие герои, они отдали все свои силы, и все мы очень гордимся тем, что сделали. Тот факт, что судья принял это неверное решение и вмешался, — это то, чего я не понимаю. Я бы не сказал, что судьи благоволят Аргентине. У нас была честная и открытая игра, и любая команда могла выйти победителем. Но мы были наказаны этим правилом, этой ошибкой арбитра. Красная карточка уничтожила игру», — заявил Якин на пресс-конференции, слова с которой приводит издание Globo.

«Очевидно, мы можем жаловаться сейчас, но я должен поздравить Аргентину. Мне очень больно, прежде всего за игроков. Сегодня они доминировали, и это меня печалит. Мы не вышли в полуфинал, но я считаю, что мы заслуживали пройти дальше. Я желаю Лионелю Месси и сборной Аргентины всего наилучшего», — заявил Якин на пресс-конференции, слова с которой приводит издание Globo.

В полуфинале сборная Аргентины 15 июля в Атланте сыграет с командой Англии. Другую полуфинальную пару составили испанцы и французы.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.

Аргентина
3:1
Основное время: 1:1 (1:0)
ДВ
Швейцария
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
12.07.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Arrowhead Stadium
Главные тренеры
Лионель Скалони
Мурат Якин
Голы
Аргентина
Алексис Макаллистер
(Лионель Месси)
10′
Хулиан Альварес
(Хосе Мануэль Лопес)
112′
Лаутаро Мартинес
120+1′
Швейцария
Дан Ндой
(Рикардо Родригес)
67′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
20
Алексис Макаллистер
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
9
Хулиан Альварес
26
Науэль Молина
85′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
78′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
85′
22
Лаутаро Мартинес
98′
24
Энцо Фернандес
91′
16
Тьяго Альмада
97′
5
Леандро Паредес
110′
21
Хосе Мануэль Лопес
114′
13
Кристиан Ромеро
106′
19
Николас Отаменди
Швейцария
1
Грегор Кобель
7
Бриль Эмболо
44′
72′
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
10
Гранит Джака
6
Денис Закария
96′
14
Ардон Яшари
13
Рикардо Родригес
90′
18
Эрай Джемерт
15
Джибриль Соу
86′
2
Миро Мухайм
11
Дан Ндой
86′
3
Сильван Видмер
22
Фабиан Ридер
86′
23
Зеки Амдуни
8
Ремо Фройлер
115′
17
Рубен Варгас
Статистика
Аргентина
Швейцария
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
22
11
Удары в створ
7
5
Угловые
8
2
Фолы
14
18
Офсайды
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти