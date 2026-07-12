Тухель после победы над Норвегией: «Мы в полуфинале. Это потрясающе, но я недоволен выступлением — во всех смыслах»

«Нам повезло. Мы сами себе очень, очень усложнили жизнь. Результат фантастический. Мы в полуфинале. Это потрясающе, но я недоволен выступлением — во всех смыслах.



Мы сами создали себе трудности своей игрой и стилем — небрежной, с большим количеством технических ошибок, недостаточно быстрой и недостаточно повторяющейся. Это чистая ментальность», — приводит слова Тухеля BBC.