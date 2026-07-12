Последний — из «Спартака». Почему в Аргентине нет темнокожих футболистов

И хотя в стране рабство было отменено раньше, чем в Бразилии, жизнь потомков африканских рабов не была завидной: жили в самых бедных районах с высокой долей инфицированных смертельными заболеваниями, а во время Парагвайской войны высокий процент был отправлена на фронт — большинство из них дезертировало в Уругвай.