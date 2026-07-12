Последний — из «Спартака». Почему в Аргентине нет темнокожих футболистов

Сборная Аргентины по праву гордится своей великой историей и легендами уровня Лионеля Месси и Диего Марадоны. Однако болельщики часто задаются вопросом, почему в составе команды нет ни одного темнокожего игрока, в отличие от соседнего Уругвая и большинства латиноамериканских стран.
Как история Аргентины сформировала ее сборную
В колониальный период африканцы составляли значительную часть населения Аргентины, особенно в Буэнос-Айресе (около 30%). Однако со временем ситуация изменилась. Их численность резко сократилась из-за эпидемий желтой лихорадки и кровопролитных войн XIX века, таких как борьба за независимость и Парагвайская война. Важную роль сыграла и ассимиляция. За десятилетия активных межрасовых браков этнические границы практически стерлись.
Решающим событием стала и массовая волна европейской иммиграции на рубеже XIX и XX веков. Власти Аргентины видели в европейских иммигрантах будущее страны, поэтому охотно принимали их. Но в то же время пренебрежительно относились к представителям африканской расы и коренных народов, пытаясь их вытеснить.
В результате в Аргентину прибыли миллионы переселенцев из Италии и Испании, что радикально изменило демографию страны. Особенно заметен итальянский след. Папа римский Франциск, Альфредо ди Стефано, Диего Марадона, Лионель Месси — все они потомки итальянских мигрантов.
И хотя в стране рабство было отменено раньше, чем в Бразилии, жизнь потомков африканских рабов не была завидной: жили в самых бедных районах с высокой долей инфицированных смертельными заболеваниями, а во время Парагвайской войны высокий процент был отправлена на фронт — большинство из них дезертировало в Уругвай.
Сегодня афроаргентинцы составляют менее 1% населения. Аргентина стала преимущественно «европейской» нацией, что закономерно отразилось и на профессиональном спорте.
Сейчас в национальной сборной доминируют белые игроки и метисы. Несмотря на приток иммигрантов из стран Африки (Камерун, Кот-д’Ивуар) в XXI веке, эта группа остается крайне малочисленной. Дети этих переселенцев еще не успели пройти через систему профессиональных академий в достаточном количестве для массового появления в составе главной команды страны.
Первый темнокожий футболист сборной Аргентины
Исторически в составе национальной сборной Аргентины выступало крайне мало темнокожих футболистов.
В конце 1920-х годов одной из звезд аргентинского футбола был нападающий Алехандро Николас де лос Сантос — выходец из семьи потомков ангольских рабов. Он прошел путь от любительского футбола до профессионального клуба «Эль Порвенир».
В 1925 году в составе сборной Аргентины де лос Сантос стал победителем турнира Копа Америка. Несмотря на результативную игру, форвард не попал в заявку на первый чемпионат мира 1930 года. Существует мнение, что препятствием стал его цвет кожи, так как на тот момент политический курс страны стал менее инклюзивным.
В первом финале ЧМ Аргентина уступила Уругваю, лидером которого был темнокожий полузащитник Хосе Леандро Андраде.
Алехандро остается знаковой фигурой как единственный темнокожий игрок с существенным влиянием на игру сборной в тот период. В дальнейшем футболисты с африканскими корнями появлялись в составе команды крайне редко. Среди немногих исключений — Эктор Бэйли, запасной вратарь на победном ЧМ-1978, и защитник Клементе Родригес, который в 2004 году выиграл олимпийское золото и провел за сборную 20 матчей.
Родригес, выступавший за «Спартак» в 2004—2009 гг., считается последним темнокожим игроком в истории сборной Аргентины.