Холанд не забил за Норвегию впервые с октября 2024 года

Тогда Норвегия проиграла Австрии со счетом 1:5 в матче группового этапа Лиги наций. После этого Холанд забивал за национальную команду в 15 матчах подряд. На этом отрезке нападающий «Манчестер Сити» забил в общей сложности 27 голов.