Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
13.07
Урал
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.24
П2
3.66
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
1
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Велес
1
П1
X
П2

Беллингем ответил на критику Тухеля: «Возможно, он не знает, каково это — играть в таких условиях против Холанда»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем отреагировал на критику главного тренера Томаса Тухеля после победы над Норвегией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира — 2026.

Источник: Getty Images

Ранее Тухель выразил недовольство качеством футбола, отметив, что команде сопутствовала удача, хотя к характеру игроков у него претензий нет.

Игра состоялась в душном Майами, где столбики термометров поднимались до отметки +32 °C.

«Возможно, он (Тухель) не знает, каково это — играть в таких условиях против Эрлинга Холанда, Мартина Эдегора, Антонио Нусы и Александра Серлота.

Против них непросто играть. Я не могу найти достаточно слов, чтобы похвалить парней.

Нельзя выигрывать каждый матч, просто перекатывая мяч и делая по 1000 передач, иногда нужно побеждать “грязно”, и сегодня мы это сделали», — приводит слова Беллингема BBC.

Отметим, что Беллингем в матче с Норвегией оформил дубль.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Англии встретится с Аргентиной. Игра пройдет 15 июля.

Норвегия
1:2
Основное время: 1:1 (1:1)
ДВ
Англия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
12.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Томас Тухель
Голы
Норвегия
Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
36′
Англия
Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
45+2′
Джуд Беллингем
93′
Составы команд
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
117′
26
Юлиан Рюэрсон
60′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
9
Эрлинг Холанн
106′
11
Йерген Странн Ларсен
7
Александр Серлот
68′
22
Оскар Бобб
21
Андреас Шельдеруп
68′
20
Антонио Нуса
17
Торбьорн Хеггем
91′
4
Лео Эстигор
Англия
1
Джордан Пикфорд
9
Гарри Кейн
5
Джон Стоунс
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
2
Эзри Конса
89′
17
Морган Роджерс
3
Нико О`Райли
86′
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
46′
21
Эберечи Эзе
18
Энтони Гордон
71′
24
Рис Джеймс
10
Джуд Беллингем
111′
15
Дэн Берн
4
Деклан Райс
46′
7
Букайо Сака
Статистика
Норвегия
Англия
Желтые карточки
1
0
Голевые моменты
1
0
Удары (всего)
13
14
Удары в створ
4
8
Угловые
7
4
Фолы
10
8
Офсайды
1
5
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти