Беллингем ответил на критику Тухеля: «Возможно, он не знает, каково это — играть в таких условиях против Холанда»

Ранее Тухель выразил недовольство качеством футбола, отметив, что команде сопутствовала удача, хотя к характеру игроков у него претензий нет.
Игра состоялась в душном Майами, где столбики термометров поднимались до отметки +32 °C.
«Возможно, он (Тухель) не знает, каково это — играть в таких условиях против Эрлинга Холанда, Мартина Эдегора, Антонио Нусы и Александра Серлота.
Против них непросто играть. Я не могу найти достаточно слов, чтобы похвалить парней.
Нельзя выигрывать каждый матч, просто перекатывая мяч и делая по 1000 передач, иногда нужно побеждать “грязно”, и сегодня мы это сделали», — приводит слова Беллингема BBC.
Отметим, что Беллингем в матче с Норвегией оформил дубль.
В полуфинале ЧМ-2026 сборная Англии встретится с Аргентиной. Игра пройдет 15 июля.
Столе Сольбаккен
Томас Тухель
Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
36′
Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
45+2′
Джуд Беллингем
93′
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
117′
26
Юлиан Рюэрсон
60′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
9
Эрлинг Холанн
106′
11
Йерген Странн Ларсен
7
Александр Серлот
68′
22
Оскар Бобб
21
Андреас Шельдеруп
68′
20
Антонио Нуса
17
Торбьорн Хеггем
91′
4
Лео Эстигор
1
Джордан Пикфорд
9
Гарри Кейн
5
Джон Стоунс
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
2
Эзри Конса
89′
17
Морган Роджерс
3
Нико О`Райли
86′
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
46′
21
Эберечи Эзе
18
Энтони Гордон
71′
24
Рис Джеймс
10
Джуд Беллингем
111′
15
Дэн Берн
4
Деклан Райс
46′
7
Букайо Сака
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти