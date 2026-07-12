Беллингем ответил на критику Тухеля: «Возможно, он не знает, каково это — играть в таких условиях против Холанда»

«Возможно, он (Тухель) не знает, каково это — играть в таких условиях против Эрлинга Холанда, Мартина Эдегора, Антонио Нусы и Александра Серлота.



Против них непросто играть. Я не могу найти достаточно слов, чтобы похвалить парней.



Нельзя выигрывать каждый матч, просто перекатывая мяч и делая по 1000 передач, иногда нужно побеждать “грязно”, и сегодня мы это сделали», — приводит слова Беллингема BBC.