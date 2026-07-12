Кейн — о сборной Англии на чемпионате мира: «Мы можем выйти на другой уровень»

«Он сказал в раздевалке: огромные поздравления, мы должны наслаждаться и праздновать, но мы можем лучше. В каком-то смысле это хорошо. Если мы в полуфинале чемпионата мира и при этом осознаем, что способны прибавить и выйти на другой уровень, — это нужно воспринимать как позитив. Мы можем лучше обращаться с мячом. Это было не самое красивое наше выступление, мы это знаем. Мы можем выйти на другой уровень, и я все еще чувствую, что командой мы его не достигли», — приводит Goal слова Кейна.