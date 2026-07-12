Отец Холанда: «Англию спас судья. У меня такое чувство, что нас сегодня несправедливо обокрали»

«Эдегор начал руководить игрой. “Англия едет домой”, — пели норвежские болельщики. Беллингем решает, что этого не произойдет. Берет инициативу в свои руки, берет на себя ответственность, создает и использует шанс. Что за игрок. Лучшее, что я видел за последние 35 лет, освещая Англию. 1−1», — написал Уинтер в Х после первого тайма.