Франция объявила персоной нон грата чиновницу за расизм в адрес сборной

Ранее вице-губернатор отказалась признать свои слова расистскими. В интервью радиостанции LV10 она заявила: «По правде говоря, я не вижу в этом комментарии расистской составляющей. Если кто-то считает это расистским, то это потому, что он считает африканцев в чем-то неполноценными. Я не считаю их неполноценными».