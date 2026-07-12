Франция объявила персоной нон грата чиновницу за расизм в адрес сборной

Посольство Франции в Аргентине объявило Эбе Касадо, вице-губернатора провинции Мендоса, персоной нон грата после ее расистских высказываний о сборной Франции по футболу, сообщает Clarín.
Персона нон грата — это официальное дипломатическое определение, которое применяется государствами для обозначения человека, которого они считают нежелательным на своей территории.
Инцидент произошел после матча ⅛ финала ЧМ-2026, в котором Франция обыграла Парагвай (1:0). Касадо опубликовала в соцсети X пост, в котором назвала французскую команду «африканской сборной со слабыми манерами» и заявила, что «не переносит» Килиана Мбаппе.
Теперь Касадо не сможет посещать посольство Франции и участвовать в мероприятиях с французскими официальными лицами, пока не откажется от своих слов.
Официальные дипломатические источники уточнили, что «ни один французский чиновник не примет участия во встрече с правительством провинции Мендоса, если на ней будет присутствовать Эбе Касадо». «Расизм — это не мнение, а преступление. Расизму нет места во франко-аргентинском сотрудничестве», — подчеркнул посол Франции в Аргентине Ромен Надаль.
При этом решение не запрещает Касадо въезд во Францию.
Ранее вице-губернатор отказалась признать свои слова расистскими. В интервью радиостанции LV10 она заявила: «По правде говоря, я не вижу в этом комментарии расистской составляющей. Если кто-то считает это расистским, то это потому, что он считает африканцев в чем-то неполноценными. Я не считаю их неполноценными».
Аналогичный скандал разгорелся вокруг сенатора Парагвая Селесты Амарильи, которая назвала нападающего сборной Франции Мбаппе «придурком», который «даже не научился писать», а также «камерунцем из колонизации, отчаянно пытающимся выдать себя за француза».
Действия парагвайского сенатора уже осудили президент Франции Эмманюэль Макрон, лидер Парагвая Сантьяго Пенья и глава ФИФА Джанни Инфантино. Федерация футбола Франции (FFF) обратилась в прокуратуру с требованием начать судебное разбирательство в отношении Амарильи.
Французы в полуфинале 14 июля в 22:00 мск встретятся с Испанией.