Защитник сборной Аргентины Ромеро: «Без страданий мы не можем побеждать, но я испытываю гордость»

«Похоже, без страданий мы не можем побеждать. Но мне повезло, и я испытываю гордость. То, что мы делаем, невероятно, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Игра с Англией? Это просто очередной матч. Мы сосредоточены на себе и на том, чтобы показывать тот характер, который демонстрировали в последние годы», — приводит слова Ромеро пресс-служба ФИФА.