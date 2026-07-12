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Александр Мостовой: В финале чемпионата мира вижу Аргентину и Францию

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой назвал сборные, которые, на его взгляд, сыграют в финале чемпионата мира 2026 года.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Мостовой выразил надежду, что сборные Франции и Аргентины смогут преодолеть полуфинальную стадию первенства планеты в Северной Америке, чтобы повторить финальный матч ЧМ-2022.

При этом Мостовой считает, что сборную Испанию также не стоит исключать из числа претендентов на завоевание Кубка мира.

«В финале чемпионата мира вижу Аргентину и Францию. Мне запомнился их финал в 2022 году. Я видел много финалов, но этот отпечатался в памяти. Мы же привыкли, что финалы заканчиваются 1:0, а тут 3:3 — могло вообще быть 5:5! Надеюсь, что Аргентина пройдет. У Англии тоже сильная команда», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Действующие чемпионы мира аргентинцы в ½ финала ЧМ-2026 сыграют с англичанами, а второй билет в финал Мундиаля разыграют национальные команды Испании и Франции.

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