Александр Мостовой: В финале чемпионата мира вижу Аргентину и Францию

Мостовой выразил надежду, что сборные Франции и Аргентины смогут преодолеть полуфинальную стадию первенства планеты в Северной Америке, чтобы повторить финальный матч ЧМ-2022.
При этом Мостовой считает, что сборную Испанию также не стоит исключать из числа претендентов на завоевание Кубка мира.
«В финале чемпионата мира вижу Аргентину и Францию. Мне запомнился их финал в 2022 году. Я видел много финалов, но этот отпечатался в памяти. Мы же привыкли, что финалы заканчиваются 1:0, а тут 3:3 — могло вообще быть 5:5! Надеюсь, что Аргентина пройдет. У Англии тоже сильная команда», — сказал Мостовой «Чемпионату».
Действующие чемпионы мира аргентинцы в ½ финала ЧМ-2026 сыграют с англичанами, а второй билет в финал Мундиаля разыграют национальные команды Испании и Франции.