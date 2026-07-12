«Нас ограбили». Норвегия и Швейцария обвиняют судей в вылете с ЧМ-2026

Норвегия и Швейцария выступили на чемпионате мира по футболу явно выше ожиданий, дойдя до четвертьфинала. Однако вылет на этой стадии обе сборные огорчил. Теперь скандинавы винят арбитров в поражении от Англии (1:2 ДВ), а «красные крестоносцы» недовольны удалением Бриля Эмболо, которое повлияло на ход встречи с Аргентиной (1:3 ДВ).
Скандальная красная швейцарцев
Подопечные Мурата Якина пропустили от Аргентины уже на 10-й минуте: Алексис Макаллистер открыл счет после углового. Казалось, действующие чемпионы мира в этот-то раз смогут довести матч до уверенной победы, но все пошло совершенно по другому сценарию.
Во втором тайме Швейцария полностью перехватила инициативу и сравняла счет усилиями Даме Ндоя. Но развить успех не удалось: всего через пять минут после гола европейцы остались в меньшинстве.
Ситуация получилась нетривиальной. Судья Жоау Пиньейру зафиксировал фол Леандро Паредеса и наказал его желтой карточкой. Видеоассистенты провели проверку и не согласились с главным, указывая на симуляцию Эмболо. Арбитр подошел к монитору, изменил свое первоначальное решение и наказал «горчичником» уже Бриля. Это предупреждение стало вторым, поэтому футболист был вынужден покинуть поле.
После встречи главный тренер сборной Швейцарии Якин не пытался оспорить симуляцию своего игрока, но негодовал, почему вмешательство ВАР допустимо в случае с показом желтой: по новым трактовкам подобные эпизоды приравняли к ошибочной идентификации нарушителя правил.
«ФИФА защищает своего арбитра из-за правила, применение которого разрушило нашу игру. Это невероятно больно. Прежде всего для меня не было ни одного повода показывать аргентинскому футболисту желтую карточку. Нужно было просто дать им продолжить. Он исправил собственную ошибку за наш счет, и после этого мы играли в меньшинстве», — заявил экс-наставник московского «Спартака».
Впрочем, Якин хотя бы знает о новом правиле. Для полузащитника Ремо Фройлера произошедшее стало неожиданностью. «Хотелось бы, чтобы мне кто-то объяснил, как ВАР может вмешаться в такую ситуацию. Проигрывать после такого судейства очень больно», — цитирует игрока Blick.
Недоволен работой судьи и вратарь сборной Грегор Кобель. «Я не видел хорошо эпизод. Но, учитывая, как мы боролись, кажется несправедливым, что нам не дали хотя бы шанс дойти до еще одной серии пенальти», — заявил голкипер изданию Blick.
Огорчения швейцарцев можно понять: их противники дважды воспользовались численным большинством в дополнительное время и прошли дальше. Но, кажется, в этом виноват только Эмболо.
Фантомный английский трос
В концовке первого тайма встречи Норвегия — Англия произошел еще более необычный эпизод: после удара от ворот, выполненного вратарем Орьяном Нюланном, мяч взмыл вверх, возможно, коснулся троса «камеры-паука», а затем опустился на поле прямо у одного из английских футболистов. Затем прошла быстрая атака — и Джуд Беллингем забил первый гол своей команды.
Скандинавы сразу стали спорить с судьей Клеманом Тюрпеном. Однако ни он, ни видеоассистенты не нашли повода отменять гол.
Все тут же вспомнили про чип внутри мяча, который фиксирует малейшие касания. Из-за этого устройства, например, был отменен гол в игре 1/16 финала между Хорватией и Португалией (1:2): датчик среагировал на контакт с головой Игора Матановича. Из-за этого другой игрок атаки оказался в офсайде.
«Я говорю о том, что в мяче есть чип, который может показать, коснулся ли он даже волоса, как мы знаем после матча Хорватия — Португалия. Они должны быть в состоянии определить, произошло ли это или нет. Я не был в курсе. Я этого не видел», — заявил на пресс-конференции после матча главный тренер англичан Томас Тухель.
ФИФА тоже дала комментарий в связи со сложившейся ситуацией. «Перед голом сборной Англии на 45+2-й минуте датчик в Connected Ball не показал пика “пульса мяча” во время полета. Следовательно, нет доказательств того, что он коснулся верхнего троса и изменил траекторию движения», — говорится в релизе организации.
Но главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен оказался чувствительнее датчика и касание разглядел.
«Все на скамейке запасных отреагировали спонтанно: мяч просто упал перед ними. Нет никаких сомнений — он что-то задел. Но, к сожалению, нам придется с этим жить. Теперь мы будем говорить об этом тросе до самой смерти», — цитирует его Reuters.
Необычно ситуацией воспользовался экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович. Он подшутил на полузащитником английской сборной Нони Мадуэке, заявив, что кабель от камеры оказался гораздо полезнее.
«Если мяч действительно задел трос, то он провел матч лучше Мадуэке. Это точно», — заявил бывший футболист в эфире Sky Sports.
В итоге англичане вышли в полуфинал благодаря второму голу Джуда Беллингема в дополнительное время.
Максим Клементьев