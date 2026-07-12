«Нас ограбили». Норвегия и Швейцария обвиняют судей в вылете с ЧМ-2026

«Я говорю о том, что в мяче есть чип, который может показать, коснулся ли он даже волоса, как мы знаем после матча Хорватия — Португалия. Они должны быть в состоянии определить, произошло ли это или нет. Я не был в курсе. Я этого не видел», — заявил на пресс-конференции после матча главный тренер англичан Томас Тухель.