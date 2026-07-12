Тренер Египта избегал упоминать Месси, чтобы «не напугать» своих игроков

Хоссам Хассан рассказал, что перед ⅛ финала с Аргентиной предпочитал называть только номер Лионеля Месси, чтобы у его игроков не возникало лишних эмоций. Египтяне вели у аргентинцев 2:0, но в концовке проиграли.