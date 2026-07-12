Тренер Египта избегал упоминать Месси, чтобы «не напугать» своих игроков

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан заявил, что на тренировках перед ⅛ финала чемпионата мира не упоминал по имени Лионеля Месси, чтобы «избежать излишнего уважения или страха» игроков по отношению к капитану сборной Аргентины. Слова Хассана приводит Mundo Deportivo.
«Слово “Месси” может немного пугать некоторых футболистов», — сказал Хассан, который использовал для объяснения тактики 10-й номер аргентинского игрока.
По его словам, он пытался так подготовить команду, чтобы она не оглядывалась на цвета футболки соперника.
Сборная Египта 7 июля проиграла аргентинцам, ведя 2:0 до 79-й минуты.
Аргентинцы в полуфинале сыграют с англичанами 15 июля.
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Лионель Месси
21′
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
90+12′
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
ВАР
Жером Бризар
(Франция)
Ассистент ВАР
Вилли Делажо
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти