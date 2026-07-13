Битва за мечту. Третий финал Дешама или рекорд сборной Испании

Испанцы выстраивают оборону через тотальный контроль мяча: они стремятся минимизировать количество эпизодов у собственных ворот за счет владения, не позволяя сопернику диктовать темп и навязывать свою игру. Их философия проста: если мяч у них, то и угрозы своим воротам практически нет. Французы, напротив, действуют куда более прагматично: они спокойно отходят на свою половину поля, нередко сознательно отдавая инициативу оппоненту даже при равном счете. Такой подход позволяет французской сборной сохранять компактность, выстраивать плотные линии и использовать скоростные контратаки, когда соперник раскрывается. Этот стиль давно стал визитной карточкой коллектива Дешама — трехцветные не боятся отдать мяч, если взамен получают надежность и возможность поймать соперника на ошибке, хотя при этом они также умеют играть с позиции силы.