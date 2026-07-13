Битва за мечту. Третий финал Дешама или рекорд сборной Испании

Сборная Франции встретится с командой Испании в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу, игра пройдет 14 июля и начнется в 22:00 мск. О большой значимости противостояния и сильных сторонах коллективов — в материале ТАСС.
Предстоящий матч справедливо называют скрытым финалом чемпионата мира. Ставки в этой встрече невероятно высоки: на кону не просто выход в решающий матч, а право вписать свое имя в историю футбола. Действующие чемпионы Европы испанцы не знают поражений в игровое время уже больше двух лет — их беспроигрышная серия насчитывает 36 матчей. До повторения рекорда сборной Италии, которая не проигрывала на протяжении 37 встреч, подопечным Луиса де ла Фуэнте осталась всего одна победа.
Для команды Франции данная встреча также имеет особое значение: коллектив проводит последние матчи под руководством Дидье Дешама — тренера, давно ставшего легендой мирового футбола. Мало кому удавалось выигрывать чемпионат мира и как игрок, и как наставник. В качестве тренера Дешам имеет шанс выйти в третий финал. В случае успеха он может стать вторым специалистом в истории, дважды завоевавшим Кубок мира в роли главного тренера (после Витторио Поццо). Таким образом, матч приобретает не только спортивное, но и историческое значение.
Битва лучших оборонительных систем
При всей ассоциации этих сборных с ярким, атакующим футболом и огромным количеством звезд в передней линии оба коллектива прежде всего сильны в обороне. При этом методы, которыми команды пользуются при построении своих защитных порядков, существенно различаются.
Испанцы выстраивают оборону через тотальный контроль мяча: они стремятся минимизировать количество эпизодов у собственных ворот за счет владения, не позволяя сопернику диктовать темп и навязывать свою игру. Их философия проста: если мяч у них, то и угрозы своим воротам практически нет. Французы, напротив, действуют куда более прагматично: они спокойно отходят на свою половину поля, нередко сознательно отдавая инициативу оппоненту даже при равном счете. Такой подход позволяет французской сборной сохранять компактность, выстраивать плотные линии и использовать скоростные контратаки, когда соперник раскрывается. Этот стиль давно стал визитной карточкой коллектива Дешама — трехцветные не боятся отдать мяч, если взамен получают надежность и возможность поймать соперника на ошибке, хотя при этом они также умеют играть с позиции силы.
Различаются и подходы тренеров к формированию состава. Де ла Фуэнте делает ставку на стабильность и сыгранность — четверка защитников в лице Марка Кукурельи, Эмерика Ляпорта, Пау Кубарси и Педро Порро практически не меняется от матча к матчу, и именно эта линия стала фундаментом успехов испанцев. Дешам, напротив, активно ротирует фланговых защитников, подбирая исполнителей под конкретного соперника и стараясь поддерживать у игроков оптимальную форму за счет равномерного распределения игрового времени.
Не менее важна и вратарская линия. С высокой долей вероятности именно в этом полуфинале станет ясно, кто будет признан лучшим голкипером турнира. За французов играет Майк Меньян, который уже успел проявить себя — он отразил пенальти в матче со сборной Норвегии и совершил немало важных спасений по ходу соревнования. У испанцев же Унаи Симон долгое время вообще не пропускал голов, но в недавней встрече с бельгийцами допустил ошибки, которые едва не стоили команде победы, и теперь на него ложится колоссальное давление. Впрочем, не стоит забывать про переднюю линию команд.
Мбаппе и Ямаль как отвлекающий маневр
В атаке все внимание болельщиков приковано к противостоянию Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля. На этом турнире Мбаппе — один из лучших, если не лучший игрок: он стабильно забивает и раздает результативные передачи, демонстрируя лидерские качества и умение брать игру на себя в решающие моменты. Ямаль, напротив, только восстановился после травмы и пока редко отличается результативными действиями. Он выглядит достойно, временами показывает яркую игру и способен удивить нестандартным решением, но не является главным лидером испанской атаки.
Учитывая высочайший уровень обороны обеих сборных, вполне возможен сценарий, при котором обе звезды окажутся в тени, а исход встречи решат другие футболисты. У французов таким игроком может стать Майкл Олисе, обладающий отличным видением поля и умением обострять игру. У испанцев важнейшую роль способен сыграть Педри, который дирижирует центром поля и создает моменты для партнеров.
Предстоящий полуфинал обещает стать одним из самых захватывающих матчей чемпионата мира. Это будет не просто игра, а столкновение двух футбольных философий, двух стилей, двух подходов к достижению победы. Испанцы наверняка попытаются навязать свой темп и постепенно подавить соперника, а французы будут действовать расчетливо, терпеливо выжидая свой шанс и надеясь на быстрые прорывы.
Результат предсказать крайне сложно. Обе команды обладают сбалансированным составом, опытной линией обороны и талантливыми исполнителями в атаке. Кто окажется сильнее — те, кто не проигрывают уже 36 игр подряд, или действующие вице-чемпионы мира, ведомые легендарным тренером?
Автор: Денис Бояров