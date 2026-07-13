Узбекистан, Германия, Нидерланды и еще 7 главных разочарований ЧМ-2026

Бьелса не смог наладить микроклимат в команде и не рассчитал нагрузки для футболистов. При этом тренер элегантно умудрился перекинуть весь хейт на игроков. После вылета он собрал пресс-конференцию и прибил новое поколение футболистов: «Наши беседы были частыми и никогда не превышали 10 минут. Я проконсультировался с экспертами, чтобы приспособиться к более молодому менталитету игроков, и они сказали мне, что разговоры с футболистами должны быть еще короче и проводиться в разные дни, чтобы не перегружать их внимание».