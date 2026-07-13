Узбекистан, Германия, Нидерланды и еще 7 главных разочарований ЧМ-2026

В этом тексте выделим главные разочарования турнира и расскажем, почему для перечисленных сборных все закончилось печально.
1. Германия
Команда Юлиана Нагельсманна в первом туре забила семь мячей в ворота Кюрасао, но уже в этом матче прозвучали первые тревожные звоночки — немцы позволили сопернику оформить несколько опасных контратак и в итоге пропустили (7:1). Это была последняя легкая прогулка для Германии.
В следующем матче против Кот-д`Ивуара победу удалось вырвать благодаря голу Ундава на 90+4-й минуте (2:1) — Дениз тогда вышел во втором тайме и своим дублем перевернул игру. Шесть очков после двух туров позволили оформить досрочный выход из группы, но на третий матч против Эквадора Нагельсманн зачем-то решил выпустить основной состав. В итоге мало того что немецкая обойма потратила силы на ничего не решавший поединок, так еще и проиграла (1:2).
Можно много ругать игроков, но все-таки к Нагельсманну достаточно вопросов. Зачем использовал Ундава с первых минут в плей-офф, если в группе было понятно, что он хорош только под уставшего соперника? Для чего выпустил основу в последнем туре с Эквадором? Почему так верил в Сане, который в каждом матче казался инородным телом? Сплошные вопросы, которые и привели к логичной отставке.
2. Нидерланды
Перед ЧМ немецкий экономист, предсказавший трех чемпионов мира подряд, заявил, что турнир в Северной Америке выиграют Нидерланды. И действительно, команда Роналда Кумана начала с бодрой ничьей против Японии (2:2), потом уничтожила крепкую Швецию (5:1), а в последнем туре грохнула многострадальный Тунис (3:1).
На момент показалось, что появился фаворит с яркой игрой, но в первом же матче плей-офф все рухнуло. Куман зачем-то решил сыграть в пять защитников — последний раз такое было два года назад. Тренер выкрутил осторожность на максимум и заглушил мысли о ярком футболе. Марокканцы играли лучше и заслуженно победили в серии пенальти.
Роналд после матча выдал что-то странное: «Все в Нидерландах просили нас сыграть в пять защитников. Сыграли — и все равно что-то не так. Но мне все равно. Я не жалею об этом». Тьерри Анри очень точно охарактеризовал план Кумана: «Вы, по сути, сказали, что боитесь Марокко».
3. Турция
Сборная Турции — главные неудачники ЧМ-2026. В сумме за три матча команда Винченцо Монтеллы нанесла 71 удар по воротам соперников — это лучшие цифры на групповом этапе. Правда, забить удалось лишь в последнем туре против США, которые к тому моменту уже вышли в плей-офф.
Перед ЧМ-2026 турки считались одними из фаворитов своей группы. Все-таки состав мощный — есть представители «Реала», «Ювентуса» и «Интера». Мало кто мог себе представить, что они проиграют и Австралии, и Парагваю (а ведь последние вообще тайм играли вдесятером).
Четвертое место яркой Турции в группе с двумя «автобусами» — яркий пример того, что удача в футболе по-прежнему играет важную роль.
4. Уругвай
Федерация футбола Уругвая отменила чартерный рейс на родину для своей сборной. Все из-за жуткого провала: первые чемпионы мира умудрились не выйти из группы с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Испанией.
Перед последним туром лидеры сборной подходили к тренеру и просили поменять план на игру — Вальверде и компания хотели сыграть на контратаках, но в ответ получили лекцию по футбольной философии. Марсело Бьелса собрал команду и 48 минут говорил перед футболистами без перерыва, смотря в пол. Уругвайцы в итоге отзеркалили тактику Испании и проиграли из-за очередной ошибки Муслеры (0:1).
Бьелса не смог наладить микроклимат в команде и не рассчитал нагрузки для футболистов. При этом тренер элегантно умудрился перекинуть весь хейт на игроков. После вылета он собрал пресс-конференцию и прибил новое поколение футболистов: «Наши беседы были частыми и никогда не превышали 10 минут. Я проконсультировался с экспертами, чтобы приспособиться к более молодому менталитету игроков, и они сказали мне, что разговоры с футболистами должны быть еще короче и проводиться в разные дни, чтобы не перегружать их внимание».
5. Чехия
Сборная Чехии привезла на ЧМ-2026 длинные ауты, стандартные положения и закрытую модель с пятью защитниками. В матчах против Южной Кореи (1:2) и ЮАР (1:1) команда Коубека открывала счет, бежала назад к своим воротам и пропускала. В среднем владение мячом в этих играх у европейской сборной составило всего 38 процентов.
В последнем туре чехи ожидаемо ничего не показали против ярких мексиканцев и проиграли с разгромом (0:3). Абсолютно безликая команда оказалась.
6. Южная Корея
После ЧМ-2026 в Южной Корее «отменили» главного тренера сборной — лицо Хон Мен Бо стали замазывать в трансляциях, а многие магазины вывесили таблички с посылом, что именно этому мужчине вход в заведение запрещен. Причина? Вылет из группы после победы над Чехией в первом туре (2:1).
Болельщики достаточно спокойно приняли поражение от Мексики (0:1), но проигрыш ЮАР простить не смогли (0:1). Стоит отметить, что в последнем туре группового этапа Хон Мен Бо действительно исполнил что-то странное, оставив на скамейке главную звезду сборной. Сон Хын Мин вышел спасать игру во втором тайме, но не справился с ролью джокера.
Спустя два дня после возвращения с ЧМ-2026 уже бывший тренер Южной Кореи улетел обратно в США на фоне преследования болельщиков.
7. Узбекистан
Есть один вопрос к федерации футбола Узбекистана, который задают тысячи болельщиков. Зачем нужно было менять главного тренера перед ЧМ-2026? Тем более приглашать Фабио Каннаваро, который стоит много денег, но явно не обладает соответствующей квалификацией.
В итоге вместо яркой и дерзкой команды мы увидели футболистов, которые толком не понимают, что от них требует тренер. Узбекистан на чемпионате мира запомнился двумя моментами. Первый: команда Каннаваро подарила праздник Роналду, который снова поверил в себя. Второй: Элдор Шомуродов элегантно перекинул вратаря ДР Конго и забил самый красивый гол на групповом этапе. Но ожидали мы, если честно, большего.
8. Португалия
Сборная Португалии проиграла Испании в ⅛ финала, пропустив в самом конце основного времени матча. Вылет от одного из главных фаворитов вряд ли может считаться разочарованием, но вот само качество игры — вполне. Команда Роберто Мартинеса лишь однажды полностью переиграла соперника — это тот самый матч с Узбекистаном, который уже здесь вспоминали.
Плотную оборону ДР Конго не получилось взломать дважды, африканцы допустили мало моментов у своих ворот (1:1). Обыграть колумбийцев и попасть в легкую часть сетки плей-офф тоже не получилось (0:0). С хорватами в 1/16 пришлось мучиться — очень тяжелый матч закончился седыми волосами на голове Криштиану и отмененным голом на последних секундах (2:1).
Многие обвиняют в провале Роналду — в этом есть доля правды, но все вешать на него точно не стоит. Достаточно вопросов и к лучшей полузащите (по именам уж точно), которая не так много моментов генерировала для того же Криштиану. Есть претензии и к самому Мартинесу, который практически не давал шансов Гонсалу Рамушу, оставляя на поле 41-летнего Роналду, и зачем-то навязывал своим футболистам веру в нумерологию.
9. Шотландия
Главное впечатление от Шотландии на ЧМ-2026 — это ее болельщики, которые высосали все пиво в Бостоне. Сама же сборная показала очень скудную игру и заслуженно не попала в плей-офф даже с третьего места.
В матчах с Бразилией и Марокко от шотландцев особо ничего не ждали. Девиз был такой: «Хорошо, если получится навязать борьбу». Судьба шансов на плей-офф решалась уже в первом туре против Гаити.
Скотту Мактоминаю и компании нужно было оформить комфортную разницу мячей, чтобы потом претендовать на лучшую восьмерку среди третьих мест, — не получилось. Шотландия вымучила минимальную победу (1:0), а могла вообще устроиться на ничью. В итоге этот гол в ворота дебютантов чемпионата мира так и остался единственным для команды Стива Кларка — дальше случились поражения от Марокко (0:1) с Бразилией (0:3) и 11-я строчка среди 12 команд с третьих мест.
10. Бразилия
Впервые с 1990 года сборная Бразилии вылетела в ⅛ финала чемпионата мира. Команда Карло Анчелотти начала турнир с рабочей ничьей против Марокко (1:1), а потом катком прошлась по Шотландии (3:0) и Гаити (3:0). Уже в первом раунде плей-офф бразильцам попалась крепкая и дисциплинированная Япония.
После первого тайма пятикратные чемпионы мира уступали в счете, но во втором они перевернули игру. Если в первой половине матча у Бразилии было ноль явных голевых моментов, то во второй — уже пять. Анчелотти прочувствовал игру и угадал с заменой, выпустив Мартинелли, который и забил победный на 90+5-й минуте.
Правда, в ⅛ финала против Норвегии чувством игры итальянский специалист уже не смог похвастаться. До 67-й минуты бразильцы аккуратно прессинговали, играли вторым номером и имели достаточно моментов у ворот соперника. А потом Анчелотти решил выпустить Неймара и убрать Мартинелли — сразу пропали и прессинг, и моменты. Норвегия этим воспользовалась, партнеры два раза доставили мяч до Холанна, а он порадовал дублем.
До сих пор тяжело понять решение Анчелотти выпустить Неймара за полчаса до конца матча при равном счете. Возможно, Карло поверил в какую-то магию Нея. Возможно, хотел порадовать общественность. В любом случае это сыграло против сборной Бразилии.
Руслан Непушкин