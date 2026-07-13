Всё по Балогану

Поздно вечером 12 июля стали известны новые подробности, касающиеся наиболее громкого скандала из тех, что непосредственно связаны с выходящим на финишную прямую чемпионатом мира по футболу в США, Канаде и Мексике. Речь идет о скандале, в центре которого оказался нападающий американской сборной Фоларин Балоган. Форвард, удаленный в матче стартового раунда play-off против боснийцев (2:0) и получивший вместе с красной карточкой автоматическую дисквалификацию на один матч, был прощен после вмешательства Дональда Трампа. Санкцию отменили, назначив футболисту испытательный срок длиной в один год, вскоре после того, как глава Белого дома позвонил президенту FIFA Джанни Инфантино. В итоге Балогану было разрешено выйти на поле в следующем же матче своей команды, ⅛ финала против бельгийцев. Главный тренер американцев Маурисио Почеттино разрешением, естественно, воспользовался, но это не помогло хозяевам продвинуться по сетке play-off. В ⅛ финале они были разбиты со счетом 1:4.