Месси в двух матчах плей-офф ЧМ прошел пешком суммарно более 10 км

По данным источника, подобное произошло дважды. В матче 1/16 финала против Кабо-Верде Месси прошёл пешком 5,2 км, а в четвертьфинальной встрече со Швейцарией этот показатель составил 5,3 км.
Несмотря на столь необычную статистику, 39-летний форвард остаётся одним из главных героев турнира. На его счету восемь забитых мячей, что позволяет ему делить первое место в гонке бомбардиров чемпионата мира с Килианом Мбаппе.
Сборная Аргентины вышла в полуфинал мирового первенства, где сыграет с командой Англии. Встреча состоится 15 июля, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.