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Месси в двух матчах плей-офф ЧМ прошел пешком суммарно более 10 км

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил необычное достижение на чемпионате мира 2026 года. Как сообщает Opta Joe, аргентинец стал единственным нападающим турнира, который более пяти километров за матч преодолел пешком.

Источник: Рейтинг Букмекеров

По данным источника, подобное произошло дважды. В матче 1/16 финала против Кабо-Верде Месси прошёл пешком 5,2 км, а в четвертьфинальной встрече со Швейцарией этот показатель составил 5,3 км.

Несмотря на столь необычную статистику, 39-летний форвард остаётся одним из главных героев турнира. На его счету восемь забитых мячей, что позволяет ему делить первое место в гонке бомбардиров чемпионата мира с Килианом Мбаппе.

Сборная Аргентины вышла в полуфинал мирового первенства, где сыграет с командой Англии. Встреча состоится 15 июля, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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