Овечкин назвал самый яркий матч ЧМ-2026 по футболу: «Когда Месси совершил чудо»

— Кто из звезд удивил больше всего на этом чемпионате мира?
— Месси.
— Почему?
— Ну, он красавчик.
— Ради какого матча не спали всю ночь?
— Следующий матч будет Англия — Аргентина, я не буду спать.
— Кто из молодых игроков запомнился?
— Ямаль.
— Почему?
— Кудесник новый.
— Кто из ветеранов вызывает уважение?
— Роналду.
— Какой матч, который смотрели, был самым ярким?
— Когда Месси совершил чудо — Аргентина с Египтом.
— Встречи в прямом эфире смотрите или в записи?
— В прямом. А дети смотрят в записи, — заявил Овечкин в интервью телеграм-каналу «Спорт на Кинопоиске».
В полуфиналах ЧМ-2026 будут сыграны следующие матчи: Франция — Испания (14 июля) и Англия — Аргентина (15 июля).