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Овечкин назвал самый яркий матч ЧМ-2026 по футболу: «Когда Месси совершил чудо»

Российский хоккеист и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопросы о чемпионате мира — 2026 по футболу, который проходит в эти дни в США, Канаде и Мексике.

Источник: Соцсети

— Кто из звезд удивил больше всего на этом чемпионате мира?

— Месси.

— Почему?

— Ну, он красавчик.

— Ради какого матча не спали всю ночь?

— Следующий матч будет Англия — Аргентина, я не буду спать.

— Кто из молодых игроков запомнился?

— Ямаль.

— Почему?

— Кудесник новый.

— Кто из ветеранов вызывает уважение?

— Роналду.

— Какой матч, который смотрели, был самым ярким?

— Когда Месси совершил чудо — Аргентина с Египтом.

— Встречи в прямом эфире смотрите или в записи?

— В прямом. А дети смотрят в записи, — заявил Овечкин в интервью телеграм-каналу «Спорт на Кинопоиске».

В полуфиналах ЧМ-2026 будут сыграны следующие матчи: Франция — Испания (14 июля) и Англия — Аргентина (15 июля).

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