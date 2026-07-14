Подробности о «деле Балогуна», аргентинцев хотят исключить, Серлоту угрожают: главное на ЧМ-2026 за 13 июля

«Понимаю, какие большие ожидания возлагаются после прекрасного периода под руководством Далича, но каждый, кто руководит такой командой, должен быть к такому готов. Потому что мы — футбольная нация, которая живет игрой. Я очень верю в ребят, которые есть в нашем распоряжении, и моя задача — привнести энергию, амбиции и решимость, чтобы Хорватия оставалась частью футбольной элиты», — сказал Билич после назначения.