Подробности о «деле Балогуна», аргентинцев хотят исключить, Серлоту угрожают: главное на ЧМ-2026 за 13 июля

Пауза на чемпионате мира — 2026 подходит к концу — вечером 14 июля в первом полуфинале сойдутся Франция и Испания. Ну, а пока события происходят за пределами футбольных полей — радостные и не очень.
Разъяренные болельщики создали петицию с просьбой исключить сборную Аргентины из ЧМ-2026, норвежский нападающий Александр Серлот подвергся травле, а французы опять попали в эпицентр расистского скандала.
Аргентинцев невзлюбили
Ненависть части болельщиков к действующим чемпионам мира вышла на новый уровень: в Сети появилась петиция с требованиям отстранить «Альбиселесте» от участия в чемпионате мира. Необычный призыв подписали уже почти 3 миллиона человек.
Среди претензий к Аргентине активисты назвали лояльное к ней отношение со стороны ФИФА и постоянные судейские скандалы.
«Очевидно, ФИФА и судьи предвзято относятся к Лионелю Месси и сборной Аргентины. Зачем остальным вообще участвовать, если победитель уже определен? Исключите Аргентину из чемпионата мира и дайте всем остальным честный шанс», — сказано в петиции.
Стоит отметить, что реальное количество подписавших обращение определить невозможно — петиция размещена на отдельном сайте, и проголосовать за нее может любой желающий без регистрации.
Серлоту угрожают
Нападающий сборной Норвегии Александр Серлот подвергся травле на родине. Напомним, в ¼ финала ЧМ против Англии при счете 1:0 футболист испортил перспективную контратаку, не отдав передачу на Эрлинга Холанна в удобный момент. Вскоре англичане сравняли, а после и вовсе вырвали победу.
Серлот признавался, что хотел ассистировать на партнера, но не решился — испугался перехвата. Однако некоторых особо буйных фанатов было не остановить: комментарии в соцсетях завалены оскорблениями, пожеланиями смерти и угрозами. Часть из них публике показала девушка Александра Лена Селнес.
«Чемпионат мира приносит много счастья, но в то же время порождает огромную ненависть. Я надеюсь, люди будут немного более вдумчивыми, прежде чем оскорблять и угрожать», — написала Селнес.
За форварда вступился главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен. По его словам, бурная реакция была ожидаемой — но никаких оправданий для травли нет.
«Печально это слышать. В таком мире мы живем. Я прошу парней не заходить в соцсети, особенно после таких матчей. Ясно одно: угрозы совершенно бессмысленны в любых проявлениях», — цитирует Сольбаккена ESPN.
Возвращение Билича
Хорватия покинула чемпионат мира, уступив в 1/16 финала Португалии (1:2). Сразу же «Шашечные» попрощались со Златко Даличем — тренер работал девять лет и помог стране завоевать стране серебро (2018) и бронзу (2022) мирового первенства.
Теперь у хорватов начинается новая эра: официальное назначение получил экс-наставник московского «Локомотива» Славен Билич. Для 57-летнего специалиста это второй заход в сборную — ранее он руководил ей с 2006 по 2012 год.
«Понимаю, какие большие ожидания возлагаются после прекрасного периода под руководством Далича, но каждый, кто руководит такой командой, должен быть к такому готов. Потому что мы — футбольная нация, которая живет игрой. Я очень верю в ребят, которые есть в нашем распоряжении, и моя задача — привнести энергию, амбиции и решимость, чтобы Хорватия оставалась частью футбольной элиты», — сказал Билич после назначения.
Позитивный эффект от назначения уже есть — если верить инсайдам, легендарный Лука Модрич передумал завершать карьеру и хочет играть за «Шашечных» еще минимум год. Билич времени не терял и на пресс-конференции признался, что рассчитывает на 40-летнего полузащитника. Лука должен озвучить решение в ближайшие дни.
Аль-Камали — за Балогуна
Самый скандальный эпизод нынешнего чемпионата мира — «помилование» форварда сборной США Фоларина Балогуна — обрастает новыми подробностями. По данным издания The Times, спорное решение единолично принял один человек — глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали.
Напомним, Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0). По действующему регламенту он должен был пропустить минимум две встречи на ЧМ, но в итоге нападающего странным образом «освободили» и дали сыграть против Бельгии (1:4).
Почти сразу же выяснилось, что в дело вмешался лично президент США Дональд Трамп — политик сам признался, что звонил главе ФИФА Джанни Инфантино. Однако именно механизм принятия решения оставался тайной — до публикации The Times. Теперь ясно, что дело действительно нечистое — как следует из добытых журналистами документов, ранее Аль-Камали никогда не принимал решения в одиночку. Но по особому случаю, похоже, решил вмешаться сам.
Еще одна трагедия
Вслед за смертью 25-летнего хавбека сборной ЮАР Джейдена Адамса футбольный мир потрясла очередная трагедия — в Нидерландах умер 38-летний арбитр Роб Диперинк. О причинах не сообщается, однако, по данным издания De Telegraaf, полиция провела расследование и исключила участие третьих лиц.
Диперинк был известен тем, что весной попал в неприятный скандал — полиция Лондона арестовала его по подозрению в домогательствах к несовершеннолетнему. И хотя обвинения вскоре сняли, ФИФА отстранила Роба от работы на чемпионате мира, куда он намеревался поехать в качестве видеоассистента.
«С уходом Роба судейское сообщество потеряло высококвалифицированного арбитра с международным опытом, но прежде всего — прекрасного и преданного своему делу коллегу. Наши мысли с его семьей, друзьями и всеми, кто его любил», — сказано в заявлении Королевского футбольного союза Нидерландов.
В Испании поссорились из-за расистских высказываний
Соперники продолжают издеваться над сборной Франции — вслед за шумным сенатором из Парагвая по команде Дидье Дешама проехался бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой. После победы над Бельгией (2:1) политик поделился своими рассуждениями — местами очень провокационными.
«Нельзя забывать, что Франция дважды становилась чемпионом мира и была финалистом предыдущего турнира. Она выиграла все свои матчи на нынешнем чемпионате, занимает первое место в рейтинге ФИФА и располагает потрясающим составом. Правда, без французов. И играет эта команда действительно очень хорошо. Нас ждет чрезвычайно сильный соперник… У меня предчувствие, что мы победим», — написал Рахой.
Учитывая, что обвинять сборную Франции в отсутствии французов в ее составе — фактически тренд на нынешнем ЧМ, мнение экс-премьер-министра принялись живо обсуждать. Но согласились не все — в частности, действующий глава МИД Испании Мануэль Альбарес. Отвечая Рахою, он напомнил, что за «Красную фурию» играют Ламин Ямаль и Нико Уильямс — тоже не совсем испанцы по происхождению.
«Очень уважаю бывших премьер-министров, но также я призываю их к ответственности за свои слова и поведение, и именно поэтому так важно отречься от этих заявлений. Я чрезвычайно горжусь испанским народом и всеми игроками сборной Испании. Конечно же, Ямаль и Уильямс — такие же испанцы, как и все остальные. Это выдающиеся игроки, меня переполняет радость, когда я вижу, как они играют. Горжусь тем, что эти парни защищают цвета сборной Испании», — цитирует Альбареса Marca.
Расписание матчей ½ финала чемпионата мира
- 14 июля, 22.00 мск. Франция — Испания
- 15 июля, 22.00 мск. Англия — Аргентина