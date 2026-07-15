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Дешам установил рекорд ЧМ по числу матчей в качестве главного тренера

Матч ½ финала ЧМ-2026 против Испании стал для Дешама 26-м на посту главного тренера на мировом первенстве. Он побил рекорд немца Хельмута Шена.

Источник: Getty Images

Наставник сборной Франции Дидье Дешам побил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира в качестве главного тренера, сообщает Opta в соцсети Х.

Полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года против сборной Испании стал для 57-летнего Дешама 26-м на мировых первенствах. Он побил рекорд немца Хельмута Шена (25).

Дешам возглавляет сборную Франции с лета 2012 года. Под его руководством команда выиграла ЧМ-2018 в России, дошла до финала Евро-2016 и ЧМ-2022.

Специалист покинет сборную после чемпионата мира, его должен сменить Зинедин Зидан.

Франция
0:2
Первый тайм: 0:0
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
12
Брэдли Барколя
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
15
Алекс Баэна
10
Дани Ольмо
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
8
Фабиан Руис
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти