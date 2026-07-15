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Испания обыграла Францию и впервые с 2010 года вышла в финал ЧМ

В полуфинале сборная Испании обыграла команду Франции со счетом 2:0.

Источник: Reuters

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира 2026 года.

В полуфинале команда обыграла команду Франции со счетом 2:0. В составе победителей голы на счету Микеля Оярсабаля (22-я минута) и Педро Порро (58).

Оярсабаль повторил рекорд сборной Испании по количеству забитых мячей на одном чемпионате мира — 5. Столько же забивали Эмилио Бутрагеньо (1986) и Давид Вилья (2010).

Испанцы впервые с 2010 года вышли в финал мирового первенства, тогда команда стала чемпионом.

Для наставника сборной Франции Дидье Дешама этот матч стал последним на посту главного тренера национальной команды, его должен сменить Зинедин Зидан.

В финале испанцы 19 июля в 22:00 мск встретятся с победителем пары Англия — Аргентина. Их матч пройдет 15 июля в 22:00 мск.

Франция
0:2
Первый тайм: 0:0
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
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Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Составы команд
Франция
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Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
12
Брэдли Барколя
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
15
Алекс Баэна
10
Дани Ольмо
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
8
Фабиан Руис
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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